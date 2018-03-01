Milli basketbolcu da kentsel dönüşüm mağduru

Fikirtepe’de yaklaşık 1000 aile kentsel dönüşüm mağduru olmuş, vatandaşlar evsiz kaldıklarını belirterek eylem yapmışlardı. Mağdur olan isimlerden birinin ise

spor dünyasının yakından tanıdığı Fenerbahçe Basketbol takımında forma giyen Milli Basketbolcu Melih Mahmutoğlu olduğu ortaya çıktı.

Pana Yapı'nın satın aldığı Selimoğlu İnşaat’ın Brooklyn Life projesinden iki daire alan Melih Mahmutoğlu peşinat olarak firmaya 140 Bin TL verdi. Peşinat dışında da yaklaşık bir sene senet ödeyen ünlü basketbolcu firmaya toplamda 540 Bin TL ödedi. Ancak projenin ilerlemesi, temel attıktan sonra durması ve basında çıkan “İnşaat durdu” haberlerinden sonra harekete geçen basketbolcu avukatları aracılığıyla Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu.

BELİRTİLEN TARİHTE BİTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Avukat Mahir Işıkay ve Avukat Ali Ozan Açıkalın tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Melih Mahmutoğlu’nun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini ancak firmanın inşaatı temel seviyesinde bıraktığını belirtiler. Sözleşmede belirtilen anahtar teslim tarihinin 24 Haziran 2018 olduğu belirtilen dilekçede, bu şartlarda inşaatın belirtilen tarihte bitmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

“ÖDEMEYE DEVAM ETMESİ BEKLENEMEZ”

Dilekçede şirketin Melih Mahmutoğlu’na bugüne kadar ödediği 540 Bin TL’nin kesinti yapılmadan geri ödenmesi talep edildi. Vadesi henüz gelmeyen 700 Bin TL değerindeki 35 senedin de iptaline karar verilmesi talep edilen dilekçede, “Sözleşmenin devamı müvekkil için çekilmez hale gelmiştir. Davalı yan hali hazırda batmış ve inşaattan elini çekmiş adeta inşaatı temel seviyesinde bırakmıştır. Bu sebeple müvekkilin sözleşme uyarınca vadeli olarak düzenleyip davalı yana teslim ettiği senetlerden henüz vadesi gelmemiş olanları ödemeye devam etmesi de beklenemez” denildi. Dilekçede ayrıca ödenmeyecek olan senetlerin icra takibine konu edilmemesi için tedbir kararı verilmesi talep edildi.

MAHKEME ÖDEMEYİ DURDURDU

Avukatlar Mahir Işıkay ve Ali Ozan Açıkalın’ın dilekçesini inceleyen tüketici mahkemesi verdiği kararda ödemelerin durdurulmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, durdurulmasın karar verilen ödemeler için icra takibine konulmaması için de tedbir kararı konulmasına hükmetti.