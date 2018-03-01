Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Milli basketbolcu da kentsel dönüşüm mağduru

Milli basketbolcu da kentsel dönüşüm mağduru

Damla GÜLER
01.03.2018 - 14:00 | Son Güncelleme:

Milli Basketbolcu da Fikirtepe’deki kentsel dönüşümün mağduru oldu. Fenerbahçe’de forma giyen Melih Mahmutoğlu, Pana Yapı'ya ait “Brooklyn Life” projesinden iki daire aldı ve toplamda 540 Bin TL ödedi. Ancak inşaat temel atıldıktan sonra durdu. Mahkemeye başvuran milli basketbolcu, hem ödediği 540 Bin TL’sini geri istedi hem de 700 Bin TL’lik senetlerin iptal edilmesini. Mahkeme senetlerin ödemesinin durdurulmasına karar verdi. Ödenen paraların alınması için yargılama ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

Fikirtepe’de yaklaşık 1000 aile kentsel dönüşüm mağduru olmuş, vatandaşlar evsiz kaldıklarını belirterek eylem yapmışlardı. Mağdur olan isimlerden birinin iseMilli basketbolcu da kentsel dönüşüm mağduru
spor dünyasının yakından tanıdığı Fenerbahçe Basketbol takımında forma giyen Milli Basketbolcu Melih Mahmutoğlu olduğu ortaya çıktı.

Pana Yapı'nın satın aldığı Selimoğlu İnşaat’ın Brooklyn Life projesinden iki daire alan Melih Mahmutoğlu peşinat olarak firmaya 140 Bin TL verdi. Peşinat dışında da yaklaşık bir sene senet ödeyen ünlü basketbolcu firmaya toplamda 540 Bin TL ödedi. Ancak projenin ilerlemesi, temel attıktan sonra durması ve basında çıkan “İnşaat durdu” haberlerinden sonra harekete geçen basketbolcu avukatları aracılığıyla Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu.

Kurtlar Vadisi dizisi ile tanınmışlardı... Dev inşaat şirketine ait projeler durduKurtlar Vadisi dizisi ile tanınmışlardı... Dev inşaat şirketine ait projeler durdu!

BELİRTİLEN TARİHTE BİTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL
Avukat Mahir Işıkay ve Avukat Ali Ozan Açıkalın tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Melih Mahmutoğlu’nun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini ancak firmanın inşaatı temel seviyesinde bıraktığını belirtiler. Sözleşmede belirtilen anahtar teslim tarihinin 24 Haziran 2018 olduğu belirtilen dilekçede, bu şartlarda inşaatın belirtilen tarihte bitmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

“ÖDEMEYE DEVAM ETMESİ BEKLENEMEZ”
Dilekçede şirketin Melih Mahmutoğlu’na bugüne kadar ödediği 540 Bin TL’nin kesinti yapılmadan geri ödenmesi talep edildi. Vadesi henüz gelmeyen 700 Bin TL değerindeki 35 senedin de iptaline karar verilmesi talep edilen dilekçede, “Sözleşmenin devamı müvekkil için çekilmez hale gelmiştir. Davalı yan hali hazırda batmış ve inşaattan elini çekmiş adeta inşaatı temel seviyesinde bırakmıştır. Bu sebeple müvekkilin sözleşme uyarınca vadeli olarak düzenleyip davalı yana teslim ettiği senetlerden henüz vadesi gelmemiş olanları ödemeye devam etmesi de beklenemez” denildi. Dilekçede ayrıca ödenmeyecek olan senetlerin icra takibine konu edilmemesi için tedbir kararı verilmesi talep edildi.

MAHKEME ÖDEMEYİ DURDURDU
Avukatlar Mahir Işıkay ve Ali Ozan Açıkalın’ın dilekçesini inceleyen tüketici mahkemesi verdiği kararda ödemelerin durdurulmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, durdurulmasın karar verilen ödemeler için icra takibine konulmaması için de tedbir kararı konulmasına hükmetti.

 

Etiketler: Avukat Mahir Işıkay , Ali Ozan Açıkalın , Melih Mahmutoğlu
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri