Milletvekili ‘doğalgaz ısıtmıyor’ dedi araştırdık...

Usluer, Twitter hesabından, “Kombi harıl harıl çalışıyor. Hava eskisinden daha soğuk değil, evlerimiz ısınamıyor” mesajı paylaştı. Usluer, sosyal medyada konuyu gündeme getirmesinin ardından birçok kesimin şikayetçi olduğunu gördüğünü belirterek, “Basınç düşük tutularak ısı daha düşük tutulabiliyormuş” dedi. Doğalgaza hava basıldığı da sosyal medyadaki iddialar arasında yer aldı. Eskişehir’e doğalgaz dağıtan ESGAZ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ceyhan ise doğalgaza hava basılmasının mümkün olmadığını, zaten yanmayacağını söyledi. Makine Mühendisleri Odası’ndan Aytekin Çakır ise doğalgazın kalorifik değerine bakılması gerektiğini söyledi.

BOTAŞ KONTROLÜNDE

ESGAZ Genel Müdür Yardımcısı Ceyhan, doğalgaza hava basılması tartışmasının şehir efsanesi olduğunu ve yıllardır konuşulduğunu belirterek, bunun mümkün olmadığını söyledi. Doğalgazın Rusya’dan, Azerbaycan’dan BOTAŞ kontrolünde borularla getirildiğini belirten Ceyhan, “Yurtdışından yüksek basınçla gelen gaz şehrin girişindeki ünitelerde basıncı düşürülerek şehre veriliyor. Arada hava basmak imkansız. Biz belli bir standart ve mevzuzata göre basıncını şehre dağıtmak için düşürüyoruz. İstasyon yapılırken de yine BOTAŞ ve EPDK kontrolündeydi. Diyelim ki hile oldu hava basıldı, o zaman da Doğalgaz yanmaz” diye konuştu. Ceyhan, dağıtım şirketlerinin sadece koku enjekte ettiklerini ifade ederek, “Kaçak olduğunda farkedilmesi için koku enjekte ediliyor. Ocağı ilk açtığında yakmazsanız o koku gelir. Ama bu da yine standartlara uygun bir şekilde enjekte ediliyor” dedi.

KALORİFİK DEĞERE BAKILMALI

Ankara Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Çakır, doğalgaza hava karıştırılmasının kimyasal açıdan zor olduğunu belirterek, “Hava hafiftir ayrışır, hava dayanmaz. Teorik olarak zor” dedi. Isınamama probleminde ise gazın kalorifik değerine bakılması gerektiğini vurgulayan Çakır, gaz şirketlerinin gelen gazdan günlük numune aldıklarını kalorifik değerlerin ortalamasının da faturaya esas olduğunu söyledi. Bu değerlerin izlenmesinde fayda gördüğünü dile getiren Çakır, “Faturaya esas olduğu için örneğin EPDK tarafından izlenmesi gerekir. Bir metreküp gazdan elde edilen enerji kalorifik değeri oluşturur. Değişme ihtimali olabilir çünkü ticari sır olduğu gerekçesiyle açıklanmıyor. Faturaya doğru yansıması lazım. Şeffaf

olmadığı için tereddütler oluşuyor” dedi.