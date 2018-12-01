Millet bahçesi prim yaptırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMillet bahçesi prim yaptırdı
GeriEkonomi Millet bahçesi prim yaptırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
01.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Millet bahçesi prim yaptırdı

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Millet bahçesi prim yaptırdı

18 ilde yapılacağı açıklanan ve açılışlarına başlanan millet bahçeleri gayrimenkul sektörünü de etkiledi. Satılık konut ilanlarında ‘millet bahçesine yakın’ tanımı doğdu. İstanbul’dan Eskişehir’e, Adana’dan Trabzon’a kadar farklı birçok şehirde millet bahçeleri, evlerin satış hızını ve değerini etkiliyor. Sektör uzmanları millet bahçeleri tamamlandıktan ve piyasa hareketlendikten sonra yüzde 20 değer artışı bekliyor.

NEREDE MİLLET BAHÇESİ OLACAK?

5 millet bahçesinin açılışı yapılırken, 28’i için süreç devam ediyor. İstanbul’da Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcı ve Baruthane millet bahçelerinin açılışı yapıldı. İstanbul’da ayrıca Kayaşehir, Pendik, Validebağ, Küçükçekmece, Ayazma, Zeyinburnu ve Atatürk Havalimanı alanında da millet bahçesi yapılacak. Millet bahçeleri yapılacak diğer iller şöyle; Ankara (2 tane), Adana, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon (2 tane), Konya, Elazığ ve Yozgat.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraat planı kapsamında bulunan millet bahçeleri projelerinin adı yetti, daha birçoğu açılmadan bulunduğu bölgedeki gayrimenkul pazarını etkiledi. İstanbul, Konya, Malatya, Eskişehir, Trabzon, Adana ve Mersin gibi birçok ilde satılık ilanlarında ‘millet bahçesine yakın’, ‘millet bahçesine cepheli’ gibi tanımlar kullanılmaya başlandı. Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre önümüzdeki aylarda millet bahçesine yakın noktalarda yüzde 20’lere varan değer artışı görülecek.

MANZARA VE YEŞİL ETKİSİ

Millet bahçelerinin gayrimenkul pazarına etkisini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, “Millet bahçeleri bulunduğu bölge için önemli bir sosyal donatı alanı. İstanbul’ da kişi başına düşen yeşil alan miktarının azlığını dikkate aldığımızda kente kazandırılan bu alanlar yeşil alan ihtiyacımızı karşılamakta önemli olacak. Millet bahçelerinin bulunduğu yakın çevredeki değer artışı ise böyle bir sosyal donatı alanına yakınlığın yarattığı pozitif etki kaynaklı. Bir diğeri de özelikle yakın çevresindeki binalar için manzara faktörü açısından yeşil alana bakmanın getirdiği avantaj, diğer taraftan da gelecekte bir inşaat yapılamayacağı için manzarasının kapanmayacak olması gibi olumlu katkılardan ötürü olacak” dedi.

İstanbul Başakşehir’deki millet bahçesi açılışı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bölgede faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker Maya’nın Koordinatörü Murat Saltan, “Başakşehir’de projeler ve inşaat alanı son 3 yıldır aktif. Taksim Meydanı’nın 10 katı büyüklüğünde, ilk ismi botanik bahçesi olan sonra millet bahçesi şeklinde lanse edilen bölgede talep çok canlı. Etrafında 10 bin adet markalı konut yer alıyor ve 2019 sonunda tamamında yaşam başlıyor. Şu an gayrimenkulde piyasa durgun ancak canlılık kiralama ve satışta özellikle cephesi millet bahçeine bakan yerlerde. Genel anlamda piyasa hareketlendiğinde millet bahçesine yakın yerlerde yüzde 20’lere yakın fiyat artışları bekliyoruz” dedi. Florya, Ataköy, Şirinevler bölgesinde faaliyet gösteren Remax Türkiye profesyoneli Ahmet Temel, “Baruthane’de açılan millet bahçesi sonrası satıcılar bunu pazarlamada kullandı. Ama asıl beklenti Atatürk Havalimanı arsasına yapılacak millet bahçesi. Onun fiyatlara daha büyük tesiri olacak” diye konuştu.

Millet bahçesi prim yaptırdı

Millet bahçesi prim yaptırdı

KİRALAMA VE SATIŞ DAHA HIZLI OLUYOR

ADANA’da faaliyet gösteren Coldwell Banker Çatı Gayrimenkul’ün profesyoneli Levent Karaömerlioğlu, millet bahçesi yapılacak bölgenin cazibe merkezi haline gelmeye başladığını, bu bölgelerde kiralama ve satışların daha hızlı olduğuna da dikkat çekti. Mersin’deki Era Form Gayrimenkul profesyoneli Zeki Kılıçdoğan, “Millet bahçelerinin talepte ve değerde artışa sebep olacağı bir gerçek. Kiralarda yüzde 5-10 seviyelerinde artışı beraberinde getirir. Satılıkta daha da büyük oranda katkısı olur” dedi. Eskişehir’deki Era Kreatif Gayrimenkul’ün profesyoneli Yasin Kunduracı, “ Yeşil alan etkisiyle aileler millet bahçelerine yakın gayrimenkullere talep gösteriyor. Yüzde 20’lere varan artışlar bu tür çekim merkezlerinde mümkün, biz yaşıyoruz bu tür örnekleri” dedi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (30.11.2018) 2
daha fazla video için
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dev hastane boşaltıldı onlarca doktor ortada kaldı

Son dakika... İki önemli isim adaylık için istifa etti

71 maddelik teklif Meclis'e sunuldu

Reklam Kurulu "IP TV"leri mercek altına aldı