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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.10.2018 - 01:31, Son Güncelleme:

Millet Bahçesi için çalışmalar başladı

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Millet Bahçesi için çalışmalar başladı

MÜLKİYETİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait İstanbul Bakırköy’deki tarihi Baruthane arazisinde “Millet Bahçesi” yapımına başlandı.

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, Ataköy sahilindeki tek yeşil alan olan, padişahların kahve içtiği tarihi Baruthane Kulesi’nin de içinde bulunduğu 60 dönümlük arazideki gayrimenkul projesini iptal eden TOKİ, Baruthane arazisini, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak ilan etti.

Araziyi Millet Bahçesi yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 25 yıllığına kiralayan TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı protokol doğrultusunda çalışmalara başladı. Eski İstanbul’un en bilinen ve en gözde plajının da yer aldığı arazideki çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda, arazide bulunan kültürel varlıklar da aslına uygun olarak restore edilecek. Geriye kalan kısım ise rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek. Proje alanında ayrıca, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak restoran, kafeterya ve sosyal tesisler de yapılacak. Ayrıca, Millet Bahçesi dışındaki yaklaşık 3 kilometrelik sahil de vatandaşların yürüyüş yapacağı bir alan olacak.

Millet Bahçesi için çalışmalar başladı

60 BİN METREKARE YEŞİL

İstanbul Ataköy Millet Bahçesi projesinin tamamlanmasıyla İstanbullular 60 bin metrekarelik bir alanda yeşille buluşacak. Baruthane Millet Bahçesi projesiyle, günümüze ulaşan ender Osmanlı Baruthane yapılarından birisi olan ve 1’inci Derece koruma grubunda bulunan Baruthane binaları, ayakta kalan çevre duvarları ve atıl haldeki alanlar da yeni yüzüne kavuşacak. Proje kapsamında, 560 metrekare meydan alanı,  3 bin 449 metrekarelik yürüme yolları ve parkın üst kısmında vatandaşların spor faaliyetlerini gerçekleştirebileceği iki metre genişliğinde bin 376 metrekarelik koşu yolu olacak. Ayrıca, 3-6 yaş grubu için 335 metrekare, 6-15 yaş grubu için 335 metrekarelik iki çocuk oyun parkı, toplam 175 metrekarelik üç fitness alanı yapılacak.

Vatandaşların, ulaşım sağlaması için 80 ve 94 araçlık iki adet otopark yapılacak proje kapsamında, vatandaşların denizle buluşabileceği 5 bin 313 metrekarelik kumsal da yapılacak.

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