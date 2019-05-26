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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.05.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi

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Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, yapımı devam eden millet bahçesi sayısı 41'den 60'a çıkarıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), yapımı devam eden millet bahçesi sayısı 41'den 60'a yükseldi.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "100 Günlük Eylem Planı" içinde yer alan millet bahçeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda 81 ile yayılacak. 

Bu kapsamda şu ana kadar yapımı tamamlanan İstanbul Kayaşehir birinci etap ile Diyarbakır Suriçi Millet Bahçelerinin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenlerle yapıldı. Ayrıca TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO tarafından yapılan İstanbul Başakşehir Kuzey Yakası Millet Bahçesi de hizmete girdi. 

Millet bahçelerinin sayısı 60a yükseltildi

Daha önce 30 ilde inşa edilmesi planlanan 41 millet bahçesinin sayısı 40 ilde 60 olarak yeniden düzenlendi. 

Şu anda Diyarbakır, Mersin, Trabzon, Muş, Bitlis, Balıkesir, Afyonkarahisar, Erzurum, Karaman, Burdur, Ankara, Konya, Sivas, İstanbul, Kars, Aydın, Kırıkkale, Kastamonu, Hakkari, Ardahan, Giresun, Kırklareli, Tekirdağ, Nevşehir, Yozgat, Gaziantep, Malatya, Adana, Hatay'ın olduğu illerde 47 millet bahçesi projelendirme aşamasında, 11 ilde ise 13 millet bahçesinin inşaatı devam ediyor. 

"Daha çok yeşil" anlayışı doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinin, şehirlere değer katması ve nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlanması hedefleniyor. 
Millet bahçelerinin sayısı 60a yükseltildi

Faaliyete geçecek millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor ve oyun alanları, amfi, otopark, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathaneleri bulunacak. 
Millet bahçelerinin sayısı 60a yükseltildi


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