Millet bahçeleri için talimat!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla buluştu. Yoğunluk artışı olmadan dönüşüm yapılması ve millet bahçeleri ana gündem oldu.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum göreve başlar başlamaz inşaat, gayrimenkul ve şehircilik adına çözüm bekleyen sorunları masaya yatırdı. Geçtiğimiz günlerde gayrimenkul derneklerinin başkanlarıyla bir araya gelen Bakan Kurum’un gündeminde bu defa İstanbul vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilçe belediye başkanları ve bürokratların bir araya geldiği toplantıda ana gündem kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri projeleri oldu. Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar ve Küçükçekmece ilçelerinden yapılan dönüşüm çalışmaları masaya yatırıldı.
ESENLER VE VALİDEBAĞ
Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı millet bahçeleri de bu toplantıda değerlendirildi. Bakan Kurum ilk önce Atatürk Havalimanı arsasına yapılacak millet bahçesi projesi için çalışmaların başlamasını istedi. Öte yandan Esenler’de 2.5 milyon metrekarelik askeri alan ile Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nun millet bahçesi haline getirilmesine karar verildi ve çalışmalar başladı. İstanbul’da Başakşehir, Pendik, Maslak, Ataköy, Yeşilköy, Esenler ve Üsküdar’da millet bahçeleri planlanıyor. Ayrıca ülke genelinde 15 ilde eski stadyumlar da millet bahçesine dönüşecek.
Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi alan Murat Kurum, yoğunluk artışı olmadan dönüşüm yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Kentsel dönüşümde vatandaşın rızası olması gerektiğine dikkat çeken Kurum, yerinde dönüşüm yapılacağını iletti. Bakan Kurum İller Bankası, TOKİ VE KİPTAŞ gibi kurumların da sürece dahil olacağını ve gerektiğinde devreye gireceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde kentsel dönüşümü hızlandıracak düzenlemelerin de devreye girmesi bekleniyor.
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