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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
19.07.2018 - 22:26, Son Güncelleme:

Millet bahçeleri için talimat!

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Millet bahçeleri için talimat!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla buluştu. Yoğunluk artışı olmadan dönüşüm yapılması ve millet bahçeleri ana gündem oldu.

Millet bahçeleri için talimatÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum göreve başlar başlamaz inşaat, gayrimenkul ve şehircilik adına çözüm bekleyen sorunları masaya yatırdı. Geçtiğimiz günlerde gayrimenkul derneklerinin başkanlarıyla bir araya gelen Bakan Kurum’un gündeminde bu defa İstanbul vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilçe belediye başkanları ve bürokratların bir araya geldiği toplantıda ana gündem kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri projeleri oldu. Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar ve Küçükçekmece ilçelerinden yapılan dönüşüm çalışmaları masaya yatırıldı.

ESENLER VE VALİDEBAĞ
Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı millet bahçeleri de bu toplantıda değerlendirildi. Bakan Kurum ilk önce Atatürk Havalimanı arsasına yapılacak millet bahçesi projesi için çalışmaların başlamasını istedi. Öte yandan Esenler’de 2.5 milyon metrekarelik askeri alan ile Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nun millet bahçesi haline getirilmesine karar verildi ve çalışmalar başladı. İstanbul’da Başakşehir, Pendik, Maslak, Ataköy, Yeşilköy, Esenler ve Üsküdar’da millet bahçeleri planlanıyor. Ayrıca ülke genelinde 15 ilde eski stadyumlar da millet bahçesine dönüşecek.

Millet bahçeleri için talimat

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi alan Murat Kurum, yoğunluk artışı olmadan dönüşüm yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Kentsel dönüşümde vatandaşın rızası olması gerektiğine dikkat çeken Kurum, yerinde dönüşüm yapılacağını iletti. Bakan Kurum İller Bankası, TOKİ VE KİPTAŞ gibi kurumların da sürece dahil olacağını ve gerektiğinde devreye gireceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde kentsel dönüşümü hızlandıracak düzenlemelerin de devreye girmesi bekleniyor.

Millet bahçeleri için talimat

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