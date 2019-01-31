Milimetrik vücut analizi

İNSAN vücudunun sağlıklı olup olmadığının pek çok göstergesi var. Bunlardan takip etmesi en kolayı kilo kontrolü. Kilo kontrolünün yanı sıra yağ oranı ve kalori analizi gibi pek çok farklı ölçümler de önemli bir durumda. Doğru bir ölçüm için genellikle spor veya sağlık merkezlerindeki özel cihazlar kullanılıyor. Bu cihazları daha ulaşılabilir ve mobil bir hale getirmek isteyen ‘Digime3D’, geliştirdiği özel sensörlerle tablet üzerinden insan vücudunun milimetrik olarak ölçülmesini sağlıyor.

Tüm vücut ölçülerinin otomatik olarak alınmasının yanı sıra vücut, yağ ve kalori analizi yapıyor. En önemlisi de yaptığı ölçümleri görselleştirmesi. Ayrıca Digime3D postür yani duruş analizi yapmasıyla da dikkat çekiyor.

40 SANİYEDE TARIYOR

Girişimi kurmadan önce bir tekstil firmasında pazarlama müdürü olarak çalıştığını belirten Digime3D Kurucusu Derya Kavarna, fikrin nasıl doğduğunu şöyle anlattı: “Yurtdışıda kaldığım otelin spor salonu, duvara çizdikleri ve referans aralıkları olan bir sistemin önünde insanların fotoğraflarını çekip vücut analizleri yapıyor ve özellikle de bel ve basen bölgelerindeki gelişimi takip etmeye çalışıyordu. Bu alandaki İhtiyacı fark edince fikir aklımda yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Ardından çalıştığım yerden istifa edip Digime3D’yi geliştirmeye başladım. İlk prototipi 2017 yılının ekim ayında hazırladım.”

Digime3D’nin tüm vücut ölçülerinin otomatik olarak alınmasını, vücut, yağ ve kalori analizi yapılabilmesini sağladığını belirten Kavarna, “Grafik destekli raporlama araçları sayesinde tüm bu veriler kolaylıkla takip edilebiliyor. Buna ek olarak, gelişmiş postur analizi ile vücudun iskelet ve kas sistemi sağlığıyla ilgili birçok veri sunuyor. Digime3D’nin sistemi, bir tablet ve uyumlu 3D tarayıcısından oluşuyor. Kullanıcıların tek yapması gereken 40 saniye boyunca belirtilen pozisyonda hareketsiz olarak durmak. Bu sırada Digime3D’yi kullanan operatör, kişinin etrafında dönerek zararsız kızılötesi ışınlarla vücudun kusursuz bir 3D modelini oluşturuyor” dedi.

15 NOKTADA KULLANILIYOR

Geliştirdikleri modelin taşınabilir özelliği sayesinde dünyadaki rakiplerinden ayrıldığını anlatan Kavarna, spor merkezleri, diyetisyenler ve sağlık kurumları için düşük maliyetli bir çözüm sunduğunu ifade etti. Kavarna, “Şu anda ürünümüz toplamda 15 lokasyonda kullanılıyor. Bunlar içinde pilates stüdyoları, spor salonları, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri bulunuyor. Şimdiye kadar toplamda 1.500 üzerinde tekil tarama ve analiz gerçekleştirdik. Aslında ilk satışımızı 2017 Kasım ve 2018 Mart ayları arasında 2 adet prototip olarak gerçekleştirmiştik. Fakat süreç oldukça hızlı ilerledi, bir yandan beta testlerimizi yapıp ürünü geliştirmeye çalışırken diğer yandan yatırım arayışı içindeydik. Şu anda ürünümüzü fitness ve medikal fitness alanında geliştirmeye devam ediyoruz. Sektörün bir diğer önemli ihtiyacı olan postur analizi konusunda bir modül geliştirdik. Ocak ayı itibariyle beta testlerimizi bitirdik ve bunun da satışına başladık. Bu ek modül zaten sektörden gelen talep üzerine geliştirmeye başladığımız bir modüldü ve ilk kullanıcılarımızdan gayet olumlu dönüşler alıyoruz” diye konuştu.

5 FARKLI AVRUPA ÜLKESİ HEDEFTE

- BAYER’in Grants4Apps (G4A) Girişim Hızlandırma Programı’da yer aldıklarını ifade eden Kavarna, “G4A, 50 bin TL hibenin yanında 100 günlük çalışma ortamı ve en önemlisi bizim için oldukça değerli olan mentorluk desteği sundu. Bayer’in desteğiyle öncelikle yazılım ve sistemimizi satışa ve satış sonrası desteğe uygun hale getirmeye çalıştık. Program devam ederken Haziran ayında TARVENN’den ilk çekirdek yatırımızı aldık. Türkiye’de bir distribütörlük anlaşması imzaladık. Böylece satış ağımızı da yaygınlaştırmış olduk. Aktif olarak Fransa’da bir distribütörlük görüşmemiz devam ediyor. Şubat ayında bunu neticelendirmeyi planlıyoruz. İkinci bir yatırım arayışımız da var. Bu yatırımla beraber özellikle İngiltere ve Almanya’da kendi satış kanallarımızı oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız 2020’nin ilk yarısına kadar; geliştirdiğimiz sistem, algoritma ve ölçüm yöntemleriyle Digime3D’i en az 5 farklı Avrupa ülkesinde satışa çıkarmak” diye konuştu.