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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
22.11.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Migros’un ortakları hisse satışı yapıyor

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Migros’un ortakları hisse satışı yapıyor

Migros’ta payı bulunan Kenan Investments ve Moonlight Capital hisse satışı yapmak için Citigroup’la anlaştı.

Kenan Investments, Moonlight Capital ve Citigroup Global Markets Limited, Migros Ticaret'te satılacak payların miktarının artmasına karar verdi.

Yeni anlaşmayla Migros payları, şirket sermayesinin yaklaşık toplamda yüzde 11,1’ini temsil eden yaklaşık 20.000.000 lira nominal değerli kısmının yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satılacak.

Satışın gerçekleşmesi halinde Moonlight Capital'in Migros'ta herhangi bir payının kalmaması, BC Partners’ın iştiraklerinin yönettiği fonların ise şirketteki toplam payının yaklaşık yüzde 11,8 olması bekleniyor.

Moonlight Capital’den yapılan açıklamada satış fiyatı, bedeli nakden ve peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay başına 22,50 TL olarak belirlendi. Devrin 29.11.2019 tarihinde tamamlanması bekleniyor.

Migros'ta Yazıcılar Holding bünyesinde bulunan MH Perakendecilik'in yüzde 49.18 oranında payı bulunuyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Tuncay Özilhan. 

Şirketlerden KAP'a yapılan açıklama şöyle: 

Moonlight Capital açıklaması:

22 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamasını takiben, Kenan Investments S.A. ve Moonlight Capital S.A. (Lüksemburg’da kurulu bir yatırım holding şirketi olup BC Partners Limited (“BC Partners”) iştirakleri tarafından yönetilen fonlara aittir) ve Citigroup Global Markets Limited, Migros Ticaret A.Ş.
sermayesinde satılacak payların miktarının artmasına karar vermiştir. Buna göre yeni anlaşma uyarınca Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) paylarının, Şirket sermayesinin yaklaşık toplamda %11,1’ini temsil eden yaklaşık 20.000.000 TL nominal değerli kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışına
ilişkindir. Satışın gerçekleşmesi halinde Moonlight Capital S.A. olarak Şirket’te herhangi bir payımızın kalmaması, BC Partners’ın iştiraklerinin yönettiği fonların ise Şirket’teki toplam payının yaklaşık %11,8 olması beklenmektedir.
Satış fiyatı, bedeli nakden ve peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay başına 22,50 TL olarak belirlenmiştir. Devrin 29.11.2019 tarihinde tamamlanması beklenmektedir

Kenan Investments açıklaması:

22 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamasını takiben, Kenan Investments S.A. ve Moonlight Capital S.A. (Lüksemburg’da kurulu bir yatırım holding şirketi olup BC Partners Limited (“BC Partners”) iştirakleri tarafından yönetilen fonlara aittir) ve Citigroup Global Markets Limited, Migros Ticaret A.Ş.
sermayesinde satılacak payların miktarının artmasına karar vermiştir. Buna göre yeni anlaşma uyarınca Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) paylarının, Şirket sermayesinin yaklaşık toplamda %11,1’ini temsil eden yaklaşık 20.000.000 TL nominal değerli kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışına ilişkindir. Satışın gerçekleşmesi halinde Kenan Investments S.A. olarak Şirket’teki sermaye payımızın yaklaşık %11,8 olması, dolayısıyla BC Partners’ın iştiraklerinin yönettiği fonların da Şirket’teki toplam payının yaklaşık %11,8 olması beklenmektedir.
Satış fiyatı, bedeli nakden ve peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay başına 22,50 TL olarak  belirlenmiştir. Devrin 29.11.2019 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

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