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Migros, Uyum için ön görüşmeler yapıyor

DHA
12.03.2018 - 12:05 | Son Güncelleme:

Migros, Uyum Marketler'i satın almak için ön görüşmeler yapıldığını ancak henüz somut bir gelişme olmadığını duyurdu.

MİGROS tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin, Uyum Marketler'i satın almak için görüşmeler yaptığına dair 11 Mart 2018 tarihinde Hürriyet gazetesi ve diğer bazı basın ve yayın organlarında haberler yer almıştır.

Migros, Uyum için ön görüşmeler yapıyor


"Şirketimiz uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, sektöründeki çeşitli fırsatları sürekli olarak değerlendirmektedir.

"Bu kapsamda, Makro Market AŞ ile ağırlıklı olarak Uyum Marketler için yapılan görüşmeler ön görüşmeler niteliğinde olup bu yönde şirketimizce alınmış bir karar ya da mevcut durumda kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmamaktadır. Diğer taraftan, konuyla ilgili bir gelişme olması durumunda kamuya gerekli bilgilendirme yapılacaktır"

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Etiketler: Açıklama , Ekonomi
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