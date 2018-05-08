Migros ilk 3 aylık cirosu 4 milyar liraya dayandı
Bu yılın ilk 3 ayında Migros’un konsolide satışları yüzde 26,5 seviyesinde artarak 3 milyar 940 milyon liraya ulaştı. Migros birinci çeyrekte 241 milyon TL konsolide net zarar kaydetti. Şirket geçen yıl aynı dönemde 907 milyon lira net kâr elde etmişti.
Migros’un konsolide brüt karı 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 31,8 artış kaydetti ve brüt kar marjı yüzde 27,3 oldu. Bunun yanı sıra, konsolide VAFÖK’te kaydedilen yüzde 35,5 mertebesindeki büyüme şirketin konsolide satış büyümesinin üzerinde oldu. Şirketin operasyonel karlılığı 2017’nin ilk çeyreğine göre gelişme kaydetti. Yılın ilk çeyreğinde konsolide VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr) 211 milyon TL’ye ulaştı ve konsolide VAFÖK marjı yüzde 5,4 oldu.
İLK ÇEYREK ZARARI 241 MİLYON LİRA
Migros, 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 10,7 marja karşılık gelen 423 milyon TL kira öncesi VAFÖK yarattı. Şirket operasyonel kar yaratmasına rağmen, ağırlıklı nakit çıkışı gerektirmeyen kur farkı giderleri ve tek seferlik giderler nedeniyle ilk çeyrekte 241 milyon TL konsolide net zarar kaydetti.
51 YENİ MAĞAZA AÇTI
Migros ilk çeyrekte 51 yeni mağaza açtı. Söz konusu dönemde 8 yeni ilde faaliyet gösterilmeye başlandı ve Migros, Türkiye'nin 81 ilinin tamamında hizmet vermeye başladı.
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