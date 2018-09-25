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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
25.09.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Migros: Doğru adres biz değiliz

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Migros: Doğru adres biz değiliz

Mağazalarının bir bölümü Migros'a satılan Makro Market çalışanları ücretlerini alamadı. İşçiler, alacaklarının ödenmesi için bir süredir Migros mağazalarında eylem yapıyor. İşçiler Makro’dan paralarını alamadıklarını belirtirken Migros’tan yapılan yazılı açıklamada ise “Migros mağazaları maalesef bir plato olarak kullanılmakta. Net olarak kamuoyunun bilgisine sunarız ki, buradaki adres yanlıştır” denildi.

MİGROS, konkordato davası devam eden Makro Market’in 253 mağazasından 56’sını devraldı. Devri yapılan mağazalarda çalışan işçilerin ödemeleri ise Makro Market tarafından yapılmadı. İşçiler, Makro yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde sonuç alamayınca, Migros mağazalarında eylem yaptı.

Geçen hafta sonu da benzer bir eylem söz konusu oldu. Eyleme katılan işçiler göz altına alınırken Migros konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

56 MAĞAZA DEVRALINDI

Doğru adresin kendileri olmadığına vurgu yapılan açıklamada “Migros’un bu konuda yapabileceği bir şey olmadığından, mağdurlar hukuki kanallarla doğru adrese gitmedikçe varsa alacaklarını geciktirmektedirler.

Migros 253 Makro/Uyum mağazasının sadece 56’sını, çalışanlar hariç mağaza olarak devralmış, bu mağazalarına iş başvurusu yapan kişilerin birçoğu da istihdam edilmeye çalışılmıştır” denildi.

 KİM OLDUKLARINI BİLMİYORUZ

Migros açıklamasının devamında şöyle denildi: “İşçinin emeğini ve hakkını çok önemli bulan Migros, son derece titiz olarak 64 yıldır sendikal haklar dahil tüm çalışanlarının haklarını, eksiksiz ve tam zamanında ödeyen bir şirkettir. Dolayısıyla işçinin hakkının, kayıtlı istihdamın savunucusu olan Migros’un böyle bir haksızlık içinde olması da mümkün değildir. Migros sözü geçen işçilerin kim oldukları, hangi hakları bulunduğu, hak ediş tutarları gibi hiçbir bilgiye sahip değildir. Bilmemesi de normaldir, bu kişiler Makro/Uyum firmasında çalışmış veya çalışmaktadırlar. Migros, Makro/Uyum’un söz konusu mağazalarını devralması ile ilgili ödemeleri Makro Market A.Ş.’ye yapmış, Makro Market AŞ’nin konkordato süreci içinde olması nedeniyle bakiye ödemeler mahkeme kararı gereği, konkordato masasına yapılmaktadır. Konkordato masası işçi hakları dâhil bundan sonra bakiye kalan tüm ödemeleri kendisi tayin etmektedir ve Migros’un burada hiçbir takdir yetkisi bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamada ayrıca “”Yanıltıcı mesajlarla, mağazalarda izinsiz eylemlerle, gerçekten mağdur olan çalışanların alacakları doğru adrese yöneltilmediklerinden geciktirilmektedir” denildi.

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