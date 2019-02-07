Migren kulaklığı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMigren kulaklığı
GeriEkonomi Migren kulaklığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Migren kulaklığı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Migren kulaklığı

Dünyada 1 milyar, Türkiye’de ise 12 milyon kişinin hastalığı haline dönüşen migren için Türk girişimciler ezber bozan bir çare buldu. Vagustim adında kulaklığa benzer bir cihaz geliştiren girişimciler, migreni tetikleyen vagus sinirini uyararak migren ataklarını durdurmaya aday.

DÜNYADA milyarlarca kişiyi ilgilendiren hastalıklardan biri migren. Yapılan araştırmalara göre 1 milyar migren hastası var. Türkiye’de ise bu rakam 12 milyon. Kısaca günümüzün en önemli sorunlarından. Bu sorunu çözmek için Türk girişimciler ezber bozan bir inovasyona imza attı. Kulaklığa benzer ‘Vagustim’ adındaki bir cihaz geliştiren  Ali Can Erk ve Ali Veysel Özden, kulaktaki ‘vagus’ sinirini düşük şiddetteki elektrik akımıyla uyarıyor. Yapılan terapiyle migren ataklarının büyük oranla geçtiği söyleniyor. Biz de bu yenilikçi çözüm için Vagustim ekibiyle bir araya geldik.

Migren kulaklığı

Vagustim Kurucu Ortağı Ali Can Erk, daha önce girişimleri olan bir mekatronik mühendisi. Ali Veysel Özden ise Vagustim’de medikal direktörü olarak görev yapıyor. Kendisinin ‘Bazen Her Şey Sinirsel’ kitabının da yazarı olduğunu belirtelim. İki girişimci 2016’da Vagustim çalışmalarına başlamış. Çıkış noktalarının vücuttaki birçok yaşamsal görevi yerine getiren otonom sinir sistemi olduğunu aktaran Ali Veysel Özden, “Otonom sinir sisteminin en önemli siniri ise ‘vagus’ siniri. Zihin ile beden bağlantısını sağlayan bir sinir olarak tanımlanan vagus, beyinden başlayarak tüm iç organlara dağılıyor ve bu organlardan uyarıları beyne taşıyor. Vagus siniri çalışmadığında ise migren atakları devreye giriyor” dedi.

Migren kulaklığı

Geliştirdikleri Vagustim cihazının tam da bu siniri uyardığını anlatan Ali Can Erk, “Cihaz mobil uygulama aracılığıyla kontrol ediliyor. Bu mobil uygulamadan bir takım ayarlamalar yapıldıktan sonra cihaz bir kulaklık gibi kulağa yerleştiriliyor. Sonrasında ise kulaktaki vagus sinirini düşük şiddette elektriksel olarak uyarıyor. Öncesinde iletkenlik için kulağa jel sürülüyor. Ardından cep telefonunundan cihaz açılıp, akım ayarlanıyor. Ayrıca bir akıllı bileklik yardımıyla da vücuttan veri toplanıyor. Toplanan veriye göre mobil uygulama kişiye özel bir tedavi protokolü sunuyor” diye konuştu.

750 TL OLACAK

Bugüne kadar yaptıkları pilot çalışmalarda en iyi sonucu migrende elde ettikleri ifade eden Ali Can Erk, şunları anlattı: “Migren için yüzde 78 oranında bir başarı sağladık. Ancak Vagustim tedavisi yalnızca migrenle kısıtlanabilecek bir tedavi yöntemi değil. Daha önce bahsedildiği şekilde kronik ağrılar, bağırsak-mide problemleri, obezite gibi farklı endikasyonlar için de uygulanabilecek.” Ayrıca cihazın satış fiyatının 750 TL civarında olacağını ifade eden Ali Can Erk, “Mobil uygulamada da aylık 80 TL üyelik ücreti olacak” dedi. Vagustim ekibi cihaz için Sağlık Bakanlığı’na başvurduklarını ve sertifikasyon sürecinin devam ettiğini de belirttiler.

İKİNCİ PATENT BAŞVURUSU

- 2.5 yıldan beri Vagustim cihazı üzerinde çalıştıklarını belirten Ali Can Erk, “Ar-Ge’si hâlen devam ediyor. Patent başvurumuz var. 2. Patent başvurumuzu da yazıyoruz. Amacımız cihazı ABD’ye ve diğer ülkelere ihraç etmek. Bu anlamda ilk aşamada CE ve FDA onayı almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

 

İLK YATIRIM TURUNDA

- KURUMSAL firmalar ve melek yatırımcılarla görüştüklerini ve 1 milyon TL’lik bir yatırımla ilk turu 2019 Şubat ayında tamamlamayı planladıklarını belirten Ali Can Erk, “İkinci yatırım turunu ise 2019 Kasım ayında tamamlamayı planlıyoruz. Son olarak İTÜ Çekirdek’in girişimcilik yarışması ‘Big Bang Startup Challenge’ sahnesinde 405 TL’lik ödül desteği aldık. Şu an 6 kişilik bir ekibiz. Takımın içerisinde yazılım, tasarımcı, elektronik ve satış uzmanları yer alıyor” dedi.

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor