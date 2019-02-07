Migren kulaklığı

DÜNYADA milyarlarca kişiyi ilgilendiren hastalıklardan biri migren. Yapılan araştırmalara göre 1 milyar migren hastası var. Türkiye’de ise bu rakam 12 milyon. Kısaca günümüzün en önemli sorunlarından. Bu sorunu çözmek için Türk girişimciler ezber bozan bir inovasyona imza attı. Kulaklığa benzer ‘Vagustim’ adındaki bir cihaz geliştiren Ali Can Erk ve Ali Veysel Özden, kulaktaki ‘vagus’ sinirini düşük şiddetteki elektrik akımıyla uyarıyor. Yapılan terapiyle migren ataklarının büyük oranla geçtiği söyleniyor. Biz de bu yenilikçi çözüm için Vagustim ekibiyle bir araya geldik.

Vagustim Kurucu Ortağı Ali Can Erk, daha önce girişimleri olan bir mekatronik mühendisi. Ali Veysel Özden ise Vagustim’de medikal direktörü olarak görev yapıyor. Kendisinin ‘Bazen Her Şey Sinirsel’ kitabının da yazarı olduğunu belirtelim. İki girişimci 2016’da Vagustim çalışmalarına başlamış. Çıkış noktalarının vücuttaki birçok yaşamsal görevi yerine getiren otonom sinir sistemi olduğunu aktaran Ali Veysel Özden, “Otonom sinir sisteminin en önemli siniri ise ‘vagus’ siniri. Zihin ile beden bağlantısını sağlayan bir sinir olarak tanımlanan vagus, beyinden başlayarak tüm iç organlara dağılıyor ve bu organlardan uyarıları beyne taşıyor. Vagus siniri çalışmadığında ise migren atakları devreye giriyor” dedi.

Geliştirdikleri Vagustim cihazının tam da bu siniri uyardığını anlatan Ali Can Erk, “Cihaz mobil uygulama aracılığıyla kontrol ediliyor. Bu mobil uygulamadan bir takım ayarlamalar yapıldıktan sonra cihaz bir kulaklık gibi kulağa yerleştiriliyor. Sonrasında ise kulaktaki vagus sinirini düşük şiddette elektriksel olarak uyarıyor. Öncesinde iletkenlik için kulağa jel sürülüyor. Ardından cep telefonunundan cihaz açılıp, akım ayarlanıyor. Ayrıca bir akıllı bileklik yardımıyla da vücuttan veri toplanıyor. Toplanan veriye göre mobil uygulama kişiye özel bir tedavi protokolü sunuyor” diye konuştu.

750 TL OLACAK

Bugüne kadar yaptıkları pilot çalışmalarda en iyi sonucu migrende elde ettikleri ifade eden Ali Can Erk, şunları anlattı: “Migren için yüzde 78 oranında bir başarı sağladık. Ancak Vagustim tedavisi yalnızca migrenle kısıtlanabilecek bir tedavi yöntemi değil. Daha önce bahsedildiği şekilde kronik ağrılar, bağırsak-mide problemleri, obezite gibi farklı endikasyonlar için de uygulanabilecek.” Ayrıca cihazın satış fiyatının 750 TL civarında olacağını ifade eden Ali Can Erk, “Mobil uygulamada da aylık 80 TL üyelik ücreti olacak” dedi. Vagustim ekibi cihaz için Sağlık Bakanlığı’na başvurduklarını ve sertifikasyon sürecinin devam ettiğini de belirttiler.

İKİNCİ PATENT BAŞVURUSU

- 2.5 yıldan beri Vagustim cihazı üzerinde çalıştıklarını belirten Ali Can Erk, “Ar-Ge’si hâlen devam ediyor. Patent başvurumuz var. 2. Patent başvurumuzu da yazıyoruz. Amacımız cihazı ABD’ye ve diğer ülkelere ihraç etmek. Bu anlamda ilk aşamada CE ve FDA onayı almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

İLK YATIRIM TURUNDA

- KURUMSAL firmalar ve melek yatırımcılarla görüştüklerini ve 1 milyon TL’lik bir yatırımla ilk turu 2019 Şubat ayında tamamlamayı planladıklarını belirten Ali Can Erk, “İkinci yatırım turunu ise 2019 Kasım ayında tamamlamayı planlıyoruz. Son olarak İTÜ Çekirdek’in girişimcilik yarışması ‘Big Bang Startup Challenge’ sahnesinde 405 TL’lik ödül desteği aldık. Şu an 6 kişilik bir ekibiz. Takımın içerisinde yazılım, tasarımcı, elektronik ve satış uzmanları yer alıyor” dedi.