Midyat, 4 ayda 200 bin turisti ağırladı
MEDENİYETLER beşiği, dillerin, dinlerin ve sanatın buluşma noktası Mardin’in Midyat ilçesinde Mart ayından bu yana yerli ve yabancı 200 bin turist ziyaret etti.
Midyat’ın tarih, kültür ve inanç turizminde yoğunluk sürüyor. İslam, Hıristiyanlık, Ezidilik inançlarının ve Türkçe, Kürtçe, Arapça Süryanice dillerinin buluşma noktası olan Midyat’a gelen turist ziyaretçi sayısı her gecen gün artıyor. 2019 yılı Mart ayı başından buyana Midyat’ı ziyaret eden turist sayısı 200 bin kişiyi aştığı belirtildi.
Midyat Kaymakamlığı bünyesinde Konukevi ilçede en çok görülen yerlerin başında yer alıyor. Konukevi yetkilisi Mesut Aksoy, Midyat’a gelen turistlerin keyif dolu anlar yaşadığını söyledi. Midyat’ın terörle anılan bir yer olmadığına anlatan Aksoy, "Buraya gelen insanlar ’Biz Midyat’ı böyle beklemiyorduk’ diyenler oluyor. Gerçekten de inanılmaz büyüleyici bir manzarayla karşılaşıyorlar. Gezilerini tamamlayanlar, alışverişini yapan turistlerimiz mutlu ve huzurlu bir şekilde Midyat’tan ayrılıyorlar" dedi.
Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Direkçi ise turistlerin gelmesiyle ilçedeki esnafın yüzü güldüğünü ifade ederek, "Midyat bölgemizin aynasıdır. İsmi de zaten ayna olarak geçiyor. Hem doğal taş mimarisi, kültür çeşitliliği ile bir gözde turizm merkezi. Son dönemlerde huzurun gelmesi ile beraber Midyat’a turist ziyaretleri artı ve turizmden daha fazla pay almış olduk. Esnaflarımızın yüzleri gülüyor. Gelen turistler, bizim kuruyemiş, kahve gibi yöresel ürünler ve telkari gümüş gibi el sanatlarından alıyorlar. Bu alışverişin esnafımıza katkısı çok büyük" diye konuştu.
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