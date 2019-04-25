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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
25.04.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Microsoft'un piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı

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Microsoft'un piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı

Yazılım şirketi Microsoft'un piyasa değeri öngörülerle birlikte 1 trilyon doları aştı.

Microsoft'un sanal ortamda veri koruma sağlayan programlama bölümünün (cloud) büyümeye devam etmesinin öngörüldüğüne yönelik yetkililer tarafından yapılan açıklamaların ardından, şirketin piyasa değeri ilk kez 1 trilyon dolar seviyesini aştı. 

Microsoft hisseleri yüzde 4.4 artışla 130.54 dolara yükselirken, piyasa değeri 980 milyar dolar değerindeki Apple'ı geride bıraktı. 

Microsoft hisseleri güniçi işlemlerde 125.85 dolar ile rekor seviyeyi gördükten sonra yıl başından bu yana yüzde 23 artış kaydetti. 

Microsoft CFO'su Amy Hood, yatırımcılara yaptığı açıklamada sanal ortamda veri koruma sağlayan programlama bölümü Azure ve Microsoft'un uygulama yazılımının çevrimiçi bir sürümü olan Office 365 bölümlerinde mali yılın dördüncü çeyreğinde büyüme beklediklerini söyledi. 

Azure, mali yılın ikinci çeyreğinde yüzde 76 büyüdükten sonra üçüncü çeyrekte hafif yavaşlayarak yüzde 73 büyüdü. 
Refinitiv IBES verilerine göre Microsoft'un hisse başına karı 1 dolar olan beklentilerin üzerine çıkarak 1.14 dolar olarak gerçekleşti. 

Şirketin gelirleri de yüzde 14 artışla 30.57 milyar dolar oldu ve 29.84 milyar dolan olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 

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