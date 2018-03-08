Miami bataklığına Türk sanayisi

TÜRK Amerikan İş Adamları Derneği (TABA), Türkiye’deki üreticileri ABD’ye götürmek için harekete geçti. Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) faaliyet gösteren firmaların ABD’de üretim yaparak işlerini büyütmelerini, böylece Türk ürünlerini bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden TABA – AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu, böylece şu anda ABD’ye yapılan 8.5 milyar dolarlık ihracatın katlanabileceğini söyledi. ABD’ye yapılan ihracatta Türkiye’nin 33’üncü sırada olduğunun altını çizen Bayramoğlu, yatırımın yapılması halinde Türkiye’nin sıralamada 10 yılda ilk 10 ülkeden biri olabileceğini kaydetti. Yaz aylarının sonuna kadar OSB’lerde hazırlanan istatistiklerin biteceğini söyleyen Bayramoğlu, 2019’da ise ABD’de ilk kazmanın vurulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

2 MİLYAR $ YATIRIM

İlk etapta 100 Türk firması ile ABD’de bir organize sanayi bölgesinin kurulmasını hedeflediklerinin altını çizen Bayramoğlu, “Her şirket 20 milyon dolar yatırım yapsa ABD’de 2 milyar dolarlık yatırım yapmış olacağız. Eyalet ve federal teşviklerden yararlanacağız. İlk etap 5-6 eyaletle görüşme yaptık. Heyecanla bekliyorlar. Eyalet yetkilileri böyle bir yatırım olması halinde yatırımcılara özel kanunlar bile çıkarabileceklerini anlattı. Şu an için önce çıkan bölge Florida-Miami oldu. Orada yaptığımız görüşmelerde bölgedeki bataklıkları sorduk. Bataklıklar kurutulup OSB yapılabileceğini söylediler. Biz de bataklığı kurutma işi sizin, yatırım bizim işimiz dedik. Eğer talep artarsa bir eyalette daha OSB yapılabilir. Ancak bir üçüncüsü olmayacak. Sonrasında hedefimiz sırasıyla Afrika, Rusya ve Uzak Doğu olacak” diye konuştu.

Türkiye’de 364 OSB olduğunu belirten Bayramoğlu, “OSB’lerdeki görüşmelerde çok ciddi iştah olduğunu görüyoruz. Çünkü ABD’de her türlü alt yapı yatırımı sağlanacak. Makine ekipman için çok düşük faizli uzun vadeli krediler sunulacak. Firmalar Türkiye’de kapasite arttırımına gitmek istese OSB’lerde arazi almak için ciddi para ödeyecek. Yüzde 20’lere varan faizlerle kredi alacak. ABD’de ürettikleri ürünler ise ‘Made in USA’ ile damgalanacak. Böylece Türk ürünlerinin kaliteli olduğu anlaşılacak. Biz de yönetim kurulu üyeleri olarak ABD’de yatırım yapacağız. Yatırım yapacağımız sektörler arasında lojistik, kozmetik, havacılık ve gıda var” ifadelerini kullandı.

ŞİRKETLERE RAPOR HAZIRLANACAK

TABA – AmCham Başkanı Ali Osman Akat da, “Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin bir modelini (GOSB) Amerika’ya taşıyacağız. Burada yalnızca Türk şirketleri yer alacak. Amerika pazarına girmek isteyen Türk şirketlerine her türlü desteği vereceğiz. Ekonomi Bakanlığından destek alacağız. Örneğin bir motor dişlisi üreten firmamız var. ABD’de açacağımız bölgede yatırım yapmak istiyor. O ürüne ABD pazarında ne kadar ihtiyaç var? Ne kadar üretebilir ve üzerine ne kadar kar marjı koyup, pazarda hangi fiyata satabilir? Rakiplerin durumu ne? Şirketin ne kazanabileceğini rapor halinde sunacağız. Raporun finansmanının yüzde 70’ini de Ekonomi Bakanlığı karşılıyor” ifadelerini kullandı.

500 DOLARA ‘AMAZON’A

TÜRK şirketlerinin Amerika pazarına açılmalarını sağlamak adına bir de ‘e-ticaret projesi’ hayata geçireceklerini belirten Ali Osman Akat, şunları söyledi: “Dünya artık e-ticaret ile büyüyor. Amerika’da Amazon ve Alibaba.com yöneticileriyle görüşmelerde bulunduk. Bizim amacımız, Türkiye’deki en küçük işletmeden en büyük holdinge kadar tüm işletmelerin e-ticaret üzerinden Amerika’ya açılmaları. Biz, Türk şirketleri Amerika pazarına e-ticaret üzerinden ne satabilirler ve pazarda ne kadar büyüyebilirler bu konunun üzerinde duruyoruz. Kısacası e-ticareti Türk şirketlerine öğreteceğiz ve Amerika pazarında satış yapmalarını sağlayacağız. Şirketler küçük maliyetlerle bu işe girebilir. Şirketlerimiz 400-500 dolar harcayarak amazon.com üzerinden e-ticarete başlayabilecek. Şirketlerin yaptıkları bu ticaret, ihracattan sayılıyor, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.”