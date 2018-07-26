MHP Lideri Bahçeli'den 'askıda ekmek' talimatı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmeğe yapılması beklenen yüzde 15'lik zam ile ilgili konuştu. Bahçeli, parti genel merkezinde, gazetecilerin ekmek fiyatlarındaki artışa ilişkin sorusu üzerine konunun dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Ankara'da, özellikle de Çankaya'dan başlamak üzere "Askıda Ekmek Projesi"ni hayata geçireceklerini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:
"Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncıyla paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde 'Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?' diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilebilmeli. Unutmayalım ki inancımız 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' esasına dayanmaktadır."
Bahçeli, "Talimat verdiniz mi?" sorusunu da "Gerekli talimatları veriyoruz. Çalışmaları ve girişimleri başlatıyoruz." şeklinde yanıtladı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bugünkü toplantıda yaptığı açıklamada, illere göre artış oranı farklılık gösterebileceğini, bazı illerde daha düşük oranda artış yaşanabileceğini ancak hiç bir ilde artışın yüzde 15'i, fiyatın da kilogram başına 5.75 TL'yi geçmeyeceğini belirtti.
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