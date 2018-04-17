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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
17.04.2018 - 16:36, Son GÃ¼ncelleme:

IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 4,4'e yükseltti

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IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 4,4'e yükseltti

UluslararasÄ± Para Fonu (IMF), TÃ¼rkiye'nin bu yÄ±lki bÃ¼yÃ¼me beklentisini yÃ¼zde 4,4'e yÃ¼kseltirken, 2019 beklentisini yÃ¼zde 4â€™e Ã§ekti.

IMF, DÃ¼nya Ekonomik GÃ¶rÃ¼nÃ¼m (DEG) raporunun Nisan 2018 sayÄ±sÄ±nÄ± "KonjonktÃ¼rel Ä°yileÅŸme, YapÄ±sal DeÄŸiÅŸim" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mladÄ±.

Her yÄ±l IMF-DÃ¼nya BankasÄ± ToplantÄ±larÄ± Ã¶ncesi olmak Ã¼zere 2 kez hazÄ±rlanan raporda, Ã¼lkelere yÃ¶nelik yeni bÃ¼yÃ¼me beklentilerine yer veriliyor.

TÃ¼rkiye ekonomisinin geÃ§en yÄ±l geniÅŸlemeci politik duruÅŸla hÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen raporda, 2017 yÄ±lÄ±na yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼me tahmini yÃ¼zde 6,3'ten yÃ¼zde 7â€™ye yÃ¼kseltildi.Â 

TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik 2018 bÃ¼yÃ¼me beklentisini yÃ¼zde 4,4â€™e Ã§Ä±karan IMF, 2019 bÃ¼yÃ¼me beklentisini ise yÃ¼zde 4â€™e Ã§ekti. SÃ¶z konusu oranlar, ocak ayÄ±nda gÃ¼ncellenen DEG raporunda yÃ¼zde 4,3 olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Â "DÃ–VÄ°Z KURU RÄ°SKÄ° ACÄ°L Ã–NCELÄ°K"Â

TÃ¼rkiyeâ€™ye iliÅŸkin deÄŸerlendirmeye yer verilen raporda, "dÃ¶viz kuru riskine yÃ¼ksek derecede maruz kalÄ±nmasÄ±" ve "bilanÃ§olardaki para birimi uyumsuzluklarÄ±" acil Ã¶ncelikler olarak nitelendirildi.Â 

Raporda, "Vade primlerinde yaÅŸanabilecek ani yeniden fiyatlama ve sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± ihtimalleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, borÃ§ Ã§evirme riskinin, kÄ±sa vadeli borÃ§lanmaya aÅŸÄ±rÄ± baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi suretiyle azaltÄ±lmasÄ± Ã¶nemli." uyarÄ±sÄ±na yer verildi.Â 

IMF ekonomistlerinin, TÃ¼rkiyeâ€™de enflasyonun Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan belirlenen hedefin Ã¼stÃ¼nde seyrettiÄŸine iÅŸaret ettikleri raporda, enflasyon beklentilerinin sabitlenebilmesi iÃ§in sÄ±kÄ± parasal duruÅŸa ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu vurgulandÄ±.Â 

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