IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 4,4'e yükseltti
UluslararasÄ± Para Fonu (IMF), TÃ¼rkiye'nin bu yÄ±lki bÃ¼yÃ¼me beklentisini yÃ¼zde 4,4'e yÃ¼kseltirken, 2019 beklentisini yÃ¼zde 4â€™e Ã§ekti.
IMF, DÃ¼nya Ekonomik GÃ¶rÃ¼nÃ¼m (DEG) raporunun Nisan 2018 sayÄ±sÄ±nÄ± "KonjonktÃ¼rel Ä°yileÅŸme, YapÄ±sal DeÄŸiÅŸim" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mladÄ±.
Her yÄ±l IMF-DÃ¼nya BankasÄ± ToplantÄ±larÄ± Ã¶ncesi olmak Ã¼zere 2 kez hazÄ±rlanan raporda, Ã¼lkelere yÃ¶nelik yeni bÃ¼yÃ¼me beklentilerine yer veriliyor.
TÃ¼rkiye ekonomisinin geÃ§en yÄ±l geniÅŸlemeci politik duruÅŸla hÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen raporda, 2017 yÄ±lÄ±na yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼me tahmini yÃ¼zde 6,3'ten yÃ¼zde 7â€™ye yÃ¼kseltildi.Â
TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik 2018 bÃ¼yÃ¼me beklentisini yÃ¼zde 4,4â€™e Ã§Ä±karan IMF, 2019 bÃ¼yÃ¼me beklentisini ise yÃ¼zde 4â€™e Ã§ekti. SÃ¶z konusu oranlar, ocak ayÄ±nda gÃ¼ncellenen DEG raporunda yÃ¼zde 4,3 olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Â "DÃ–VÄ°Z KURU RÄ°SKÄ° ACÄ°L Ã–NCELÄ°K"Â
TÃ¼rkiyeâ€™ye iliÅŸkin deÄŸerlendirmeye yer verilen raporda, "dÃ¶viz kuru riskine yÃ¼ksek derecede maruz kalÄ±nmasÄ±" ve "bilanÃ§olardaki para birimi uyumsuzluklarÄ±" acil Ã¶ncelikler olarak nitelendirildi.Â
Raporda, "Vade primlerinde yaÅŸanabilecek ani yeniden fiyatlama ve sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± ihtimalleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, borÃ§ Ã§evirme riskinin, kÄ±sa vadeli borÃ§lanmaya aÅŸÄ±rÄ± baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi suretiyle azaltÄ±lmasÄ± Ã¶nemli." uyarÄ±sÄ±na yer verildi.Â
IMF ekonomistlerinin, TÃ¼rkiyeâ€™de enflasyonun Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan belirlenen hedefin Ã¼stÃ¼nde seyrettiÄŸine iÅŸaret ettikleri raporda, enflasyon beklentilerinin sabitlenebilmesi iÃ§in sÄ±kÄ± parasal duruÅŸa ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu vurgulandÄ±.Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle