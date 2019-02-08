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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
08.02.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Mezgit ve istavrit 10, hamsi ise 25 TL

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Mezgit ve istavrit 10, hamsi ise 25 TL

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçıların tezgahlarındaki çeşitlilik alıcı olmadığı için sadece görüntüsü ile kalıyor.

Festival havasında satış yapmak için kampanyalar düzenleyen balıkçılarda en çok ilgiyi kilosu 10 lira olan istavrit ve mezgit balıkları görüyor. Özellikle yerli hamsinin kilosu 25 TL olurken vatandaşlar da ucuz hamsi yiyemediklerinden şikayetçiler. Palamudun tanesi de en pahalı balıklar arasında 25 TL’den yerini alıyor.

Farklı kampanyalar yaparak vatandaşları tezgahlarına çekmeye çalışan Fatsalı balıkçılardan Uğur Aygün, “İstavrit ve mezgidin fiyatlarından vatandaşlar memnun. Bu ara bol çıktığı için denizden ileri ki günlerde bu fiyatlar daha da düşecektir. Hamsi az çıktığı için ister istemez fiyatı da pahalı oluyor. Bizler de ucuz balık satma taraftarıyız” dedi.

İşlerindeki hareketliliği ne iyi ne kötü olarak değerlendiren balıkçı Selahattin İlişe ise, “İşlerimizde düşüklük var. Balık çeşitliliği var ama fiyatları pahalı olunca ucuz balıkları vatandaşlar tercih ediyorlar. En çok mezgit ve istavrit satıyoruz. Hamsi ise biraz pahalı olduğu için tezgahımızda bulunduruyoruz ama satışları memnun etmiyor. Kilosunu 25 TL satıyoruz. Tezgahlarda balık fiyatları mezgit ve istavrit 10 TL, hamsi 25 TL, çinekop 25 TL, tirsi 20 TL” şeklinde konuştu.

 

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