Meyve ve sebze taşıyan araçlara düzenleme
TİCARET Bakanlığı, meyve ve sebze taşıma sırasında oluşan zayi oranının düşürülmesi ve bu yolla gıda enflasyonunun önlenmesi için çalışma yürütüyor.
Bakanlık tarafından getirilen, ‘ürünlerin soğutmalı frigorifik araçlarda taşınması’ şartı çerçevesinde araçların belirlenen iç sıcaklık ve nem şartlarını taşıması gerekiyor. Araçlar, TSE tarafından muayene ve test edilerek belgelendirilecek.
Frigorifik araçlar için 1 Ocak 2019’a kadar TSE’den söz konusu belgenin alınması gerekiyor.
Bu yöndeki hazırlıklarını tamamlayan TSE, söz konusu araçlara yönelik test ve belgelendirme işlemlerine başladı.
Araçların belirtilen şartlara uygunluğu TSE tarafından 3 yıllık periyotlarla belgelendirilecek.
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