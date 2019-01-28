Meyve suyu ihracatı 250 milyon doları aştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMeyve suyu ihracatı 250 milyon doları aştı
GeriEkonomi Meyve suyu ihracatı 250 milyon doları aştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
28.01.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Meyve suyu ihracatı 250 milyon doları aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meyve suyu ihracatı 250 milyon doları aştı

MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren: "Türk meyve suları, Amerika'dan Hindistan'a, AB ülkelerinden Uzak Doğu'ya 100'ün üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye, küresel trendlerle uyum gösteren kaliteli ürünleri ve ürün çeşitliği ile ihracat pazarlarında gücünü giderek artırıyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye meyve suyu endüstrisinin 2017'de yaklaşık 216 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatı, geçen yılın 11 ayında 254,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği'nden (MEYED) yapılan açıklamaya göre, tarım üreticilerinden yılda 1 milyon ton ürün satın alan ve bunu katma değerli ürüne dönüştüren meyve suyu endüstrisi, düzenli bir şekilde yüzde 90 ve üzeri seviyede ihracat fazlası üretiyor.

Türkiye meyve suyu endüstrisinin 2017'de yaklaşık 216 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatı, geçen yılın 11 ayında ilk belirlemelere göre çeyrek milyar doları aşarak 254,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren, 1993 yılında kurulan MEYED'in, 46 üyesi ile meyve suyu endüstrisi geneline yayılan bir temsil şemsiyesi oluşturduğunu bildirdi.

İnsan beslenmesi açısından yarar sağlayan meyve suyunun, aynı zamanda ekonomiye ve tarıma da yarar sağladığını belirten İşbitiren, "2017 yılında 215,9 milyon dolar ihracat gerçekleştiren endüstrimiz, geçen yıl yaklaşık yüzde 18 oranında ihracat büyümesine imza atarak 254,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl itibarıyla çeyrek milyar dolar mertebesinin üzerine çıkan meyve suyu ihracatı, düzenli bir şekilde yüzde 90’ı aşan oranda dış ticaret fazlası üretmektedir." ifadelerini kullandı.

"1 MİLYON TON MEYVE ALIYOR, 1 MİLYON KİŞİYE İŞ SAĞLIYOR"
İpek İşbitiren, Türkiye’nin yıllık meyve üretiminin yaklaşık 20 milyon ton olarak gerçekleştiğini aktararak, "Endüstrimiz, meyve üretiminin yaklaşık 1 milyon tonunu ham madde olarak kullanıyor. Meyve suyu, işlenen meyvenin türüne göre, meyveye oranla 4 kata kadar katma değer sağlanabilen bir ihracat ürünüdür. Endüstrimizin bu yüksek katma değer çarpanı sayesinde sağladığı istihdam 1 milyon kişiye yaklaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Küresel meyve suyu pazarının, yaklaşık 11,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirten İşbitiren, şunları kaydetti:

"Türk meyve suları, Amerika’dan Hindistan’a, AB ülkelerinden Uzak Doğu’ya 100’ün üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye, küresel trendlerle uyum gösteren kaliteli ürünleri ve ürün çeşitliği ile ihracat pazarlarında gücünü giderek artırıyor. Önümüzdeki dönemde ülkemizin dünya meyve suyu pazarından hem markaları ile hem de konsantre ihracatı ile daha fazla pay almasını amaçlıyoruz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor