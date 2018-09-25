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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu / Ankara
25.09.2018 - 22:35, Son Güncelleme:

Meyve-sebze fiyatlarına ‘kur’ ayarı

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Meyve-sebze fiyatlarına ‘kur’ ayarı

Kış aylarında gıda fiyatlarında, döviz kuru belirleyici olacak.

Seralardaki maliyetlerde kurun önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, “Seranın ana hammaddeleri ne yazık ki kura bağlı” dedi. Önümüz kış, artık seralar devreye girecek ve ne yazık ki burada da döviz önemli bir unsur olacak. Seranın ana hammaddesi yani naylonu, demiri dövize bağlı. Tohumların bir kısmı dövize bağlı. Kimyasallar dövizle ilgili. Enerji dövize endeksli. O yüzden önümüzdeki dönemde meyve-sebze fiyatlarında da kurun gidişatı önemli olacak.” Son dönemde sebze ve meyvede de stok tartışmaları yaşandığını belirten Tavşan, birçok sebze ve meyve türünün beklemeye tahammülü olmayan ürünler olduğunu söyledi. Ama bazı ürünlerin tümünün aynı anda pazara sürülmesi durumunda sıkıntı yaşanabileceğini kaydeden Tavşan, “Taze kabağın, salatalığın stokunu bulamazsınız. Ama elmanın tamamını aynı anda piyasaya sürerseniz, daha sonra elma ihtiyacını karşılayamazsınız. Limon, patates ve soğan da buna benzer ürünlerdir” dedi.

Gıda fiyatlarıyla ilgili tartışmalarda kayıt dışı depolara da bakılması gerektiğini söyleyen Tavşan şöyle devam etti: “Hal yasasına göre, şu anda hiçbir sebze-meyve bildirilmeden yola çıkmıyor. Bütün bu meyve ve sebzelerin her hareketi bildiriliyor. Burada sorun kayıt dışı depolarda. Yüzde 50’ye kadar çıktığı söylenen kayıt dışı depolar sistemin dışında kalıyor. Onların sisteme alınması ciddi bir fark oluşturacaktır. Eldeki mal stokunun tamamının görülmesi halinde, spekülatif hareketleri engellemek de daha kolay olur.”

VADELER 6 AYA ÇIKTI

Zincir marketlerin devreye girmesiyle birlikte, sebze ve meyvede vadelerin artık 6 aya kadar çıktığını belirten Tavşan şunları söyledi: “Organize perakende var. Öyle olunca, 3 aydan 6 aya kadar uzanan vadeler sektöre girdi. Piyasa büyüklerin elinde. Sebze ve meyvede ürününü bekletme şansın da yok, o yüzden üretici de vadeli vermek zorunda kalıyor. Haklı olarak sürekli olarak gıda fiyatları tartışılıyor. Ama bu tartışma yapılırken, piyasa yapısına da bakılmalı.”

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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