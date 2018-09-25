Meyve-sebze fiyatlarına ‘kur’ ayarı

Seralardaki maliyetlerde kurun önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, “Seranın ana hammaddeleri ne yazık ki kura bağlı” dedi. Önümüz kış, artık seralar devreye girecek ve ne yazık ki burada da döviz önemli bir unsur olacak. Seranın ana hammaddesi yani naylonu, demiri dövize bağlı. Tohumların bir kısmı dövize bağlı. Kimyasallar dövizle ilgili. Enerji dövize endeksli. O yüzden önümüzdeki dönemde meyve-sebze fiyatlarında da kurun gidişatı önemli olacak.” Son dönemde sebze ve meyvede de stok tartışmaları yaşandığını belirten Tavşan, birçok sebze ve meyve türünün beklemeye tahammülü olmayan ürünler olduğunu söyledi. Ama bazı ürünlerin tümünün aynı anda pazara sürülmesi durumunda sıkıntı yaşanabileceğini kaydeden Tavşan, “Taze kabağın, salatalığın stokunu bulamazsınız. Ama elmanın tamamını aynı anda piyasaya sürerseniz, daha sonra elma ihtiyacını karşılayamazsınız. Limon, patates ve soğan da buna benzer ürünlerdir” dedi.

Gıda fiyatlarıyla ilgili tartışmalarda kayıt dışı depolara da bakılması gerektiğini söyleyen Tavşan şöyle devam etti: “Hal yasasına göre, şu anda hiçbir sebze-meyve bildirilmeden yola çıkmıyor. Bütün bu meyve ve sebzelerin her hareketi bildiriliyor. Burada sorun kayıt dışı depolarda. Yüzde 50’ye kadar çıktığı söylenen kayıt dışı depolar sistemin dışında kalıyor. Onların sisteme alınması ciddi bir fark oluşturacaktır. Eldeki mal stokunun tamamının görülmesi halinde, spekülatif hareketleri engellemek de daha kolay olur.”

VADELER 6 AYA ÇIKTI

Zincir marketlerin devreye girmesiyle birlikte, sebze ve meyvede vadelerin artık 6 aya kadar çıktığını belirten Tavşan şunları söyledi: “Organize perakende var. Öyle olunca, 3 aydan 6 aya kadar uzanan vadeler sektöre girdi. Piyasa büyüklerin elinde. Sebze ve meyvede ürününü bekletme şansın da yok, o yüzden üretici de vadeli vermek zorunda kalıyor. Haklı olarak sürekli olarak gıda fiyatları tartışılıyor. Ama bu tartışma yapılırken, piyasa yapısına da bakılmalı.”