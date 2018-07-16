Meyve ihracatına Dünya Kupası dopingi
ULUDAĞ İhracatçılar Birliği’nin verilerine göre, Türkiye geneli yaş meyve ve sebze ihracatı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 16 artışla 2 milyon 63 bin ton, değer bazında yüzde 23 artışla 1 milyar 175 milyon 565 bin dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya’ya bu ürünlerin dış satımı arttı.
Rusya’ya ihracat, miktar bazında yüzde 47 artışla 297 milyon 320 bin tondan 437 milyon 816 bin tona, değer olarak yüzde 70 yükselişle 187 milyon 153 bin dolardan 318 milyon 372 bin dolara çıktı.
Türkiye’nin bu yıl haziran sonuna kadar yurtdışına gönderdiği meyve ve sebzenin yüzde 21’ini Rusya tüketti. Rusya’yı 135 milyon 191 bin dolarla Irak takip etti.
Bu yılın ilk yarısında en çok ihraç edilen 5 meyve, elma, şeftali, kiraz, kayısı ve nar oldu. Kiraz ihracatı yüzde 61 artarak 60.8 bin, şeftali yüzde 43 yükselerek 64.6 bin, kayısı yüzde 41 artışla 56.6 bin, nar yüzde 32 yükselişle 83.8 bin ve elma ise yüzde 9 artarak 128.4 bin tona çıktı.
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