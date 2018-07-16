Meyve ihracatına Dünya Kupası dopingi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMeyve ihracatına Dünya Kupası dopingi
GeriEkonomi Meyve ihracatına Dünya Kupası dopingi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
16.07.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Meyve ihracatına Dünya Kupası dopingi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meyve ihracatına Dünya Kupası dopingi

Dünya Kupası'nın etkisi ve ilişkilerin düzelmesinin oluşturduğu olumlu havayla Rusya'ya yönelik 6 aylık elma ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 87 katına ulaşırken, kiraz dış satımı yüzde 118, şeftali yüzde 40 arttı. Rusya'ya geçen yılın 6 aylık döneminde hiç gitmeyen narın ihracatı ise bu sene 16,7 bin ton olarak gerçekleşti

2018 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya'ya bazı meyvelerin ihracatı önemli oranda artış gösterdi.

Uludağ İhracatçılar Birliğinden alınan bilgiye göre, Türkiye geneli yaş meyve ve sebze ihracatı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 16 artışla 2 milyon 63 bin ton, değer bazında yüzde 23 artışla 1 milyar 175 milyon 565 bin dolar olarak gerçekleşti.     

Söz konusu dönemde Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya'ya bu ürünlerin dış satımı arttı. Rusya'ya ihracat, miktar bazında yüzde 47 artışla 297 milyon 320 bin tondan 437 milyon 816 bin tona, değer olarak yüzde 70 yükselişle 187 milyon 153 bin dolardan 318 milyon 372 bin dolara çıktı.     

Türkiye'nin bu yıl haziran sonuna kadar yurt dışına gönderdiği meyve ve sebzenin yüzde 21'ini Rusya tüketti. Değer bazında en çok ihracat da Rusya'ya yapıldı. Rusya'yı 135 milyon 191 bin dolarla Irak ve 118 milyon 826 bin dolarla Almanya takip etti.     

 MEYVE İHRACATINDA İLK 5 ÜRÜN 

Bu yılın ilk yarısında en çok ihraç edilen 5 meyve, elma, şeftali, kiraz, kayısı ve nar oldu. Kiraz ihracatı yüzde 61 artarak 60,8 bin, şeftali yüzde 43 yükselerek 64,6 bin, kayısı yüzde 41 artışla 56,6 bin, nar yüzde 32 yükselişle 83,8 bin ve elma ise yüzde 9 artarak 128,4 bin tona çıktı.     

Dünya Kupası maçlarının yapıldığı Rusya'ya bu meyvelerin dış satımında önemli oranlarda artışlar yaşandı.     

Türkiye'nin şeftali dış satımında Rusya 1. sırada yer aldı. Elma, kiraz, kayısı ve narda ise Rusya en fazla ürün alan 2. ülke oldu.     

Rusya'ya elma ihracatı 87 katına çıkarak 38,6 bin tona, şeftali yüzde 40 yükselerek 42,2 bin tona ulaşırken, kiraz dış satımı ise yüzde 118 artışla 18,5 bin ton oldu.     

Geçen yıl Rusya'ya hiç gönderilmeyen narın ihracatı bu yılın 6 ayında 16,7 bin tona çıkarken, kayısı dış satımı geçen yılla hemen hemen aynı kalarak 20 bin ton olarak gerçekleşti.     

Rusya'ya yapılan şeftali ihracatından 42 milyon, elmadan 30,5 milyon, kirazdan 25,5 milyon, kayısıdan 17,4 milyon ve nardan ise 12,5 milyon dolar gelir sağlandı.     

"DÜNYA KUPASI'NA GİDENLER RUSYA'DA TÜRK MEYVESİ TÜKETTİ"     

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine, bu yıl meyve tutumunun ve kalitesinin iyi olduğunu söyledi.     

Birçok üründe yakalanan iyi kalitenin ihracata olumlu yansıdığını vurgulayan Yazgan, genel olarak ilk 6 aylık ihracatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu anlattı.     

Yazgan, Rusya'ya yönelik yaş meyve ihracatındaki artışın da kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Rusya'ya yönelik meyve dış satımında Dünya Kupası'nın mutlaka etkisi var ancak gelişen ilişkiler de önemli. Mesela elma, yaşanan olaylardan sonra kesilmişti. Problemler çözüldü, karşı tarafın direnci kalktı ve ihracat iyi gitmeye başladı. Dünya Kupası'na gidenler Rusya'da Türk meyvesi tüketti." dedi.     

               

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD'den yeni hamle: Şikayet etti... Türkiye de listede

IMF'den Türkiye açıklaması

Ünlü aktöre Rusya'da vergi kıskacı

AB'den dünya devine çok önemli uyarı