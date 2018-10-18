MEYED'den 'meyve suyu' açıklaması
Hürriyet’in gündeme getirdiği haber sonrasında Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) bir açıklama yaptı.
Açıklamada Prof. Dr. Aziz Ekşi’nin görüşlerine yer verildi. Ekşi, şunları söyledi: “Türkiye’de halk arasında meyve suyu ve benzeri içeceklerin tümüne meyve suyu deniliyor. Meyve suyunda meyve oranı yüzde 100’dür ve bu oran azaltılamaz. Meyve oranı yüzde 100’ün altındaki bir ürün, meyve suyu olarak satılamaz. Son dönemde, nektarların ÖTV kapsamına alınması gibi nedenlerle, tüketici talebinde ve buna bağlı olarak bazı markaların arzında farklı kategorilere doğru bir kayma oldu. Ancak, daha besleyici özelliklere sahip ürün isteniyorsa, eğer içecek meyveye yakın olsun istiyorsak, meyve suyunu veya meyve nektarını tercih etmeliyiz. Bu ayrımı görebileceğimiz en güvenli kaynak da ürün etiketidir.”
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