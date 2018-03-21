Uber toplantısında kriz! Mevzuat değişecek, Uber de esnaf olacak...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin geçen hafta tarafları bir masa etrafında buluşturacaklarını açıkladı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, söz konusu toplantı, gelecek hafta ilk etapta teknik düzeyde yapılacak. İç Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlükleri yönetimindeki toplantının günü henüz netleşmezken, davetli listesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilgili esnaf odaları ile UBER temsilcilerinin olacağı öğrenildi.



KORSANLA MASAYA OTURMAYIZ



Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Karayolları Trafik Kanununun 10. maddesine göre şehir içi özel yolcu taşımacılığının taksimetreli taksiler tarafından yapılabildiğine dikkat çekti. “Dayanağımız kanundur” diyen Apaydın, UBER’in yasa dışı çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

“Biz bir rapor hazırlıyoruz. 22 Mart Perşembe günü de (yarın) basınla paylaşacağız. Haksızlığa uğrayan taksici esnafının hakkını arama yoluna gideceğiz. Türkiye genelinde 75 bin esnaf bundan ekmek yiyor. Amacımız bu ekmeği, yasal çerçevede bir başkasına yedirmemek, esnafın hak ve menfaatlerini korumak. Bu sıkıntı geçicidir, adalete güveniyoruz. Yargının vereceği kararlara saygılıyız. Mahkemeye yansıyan olaylarda gerekirse davaya müdahil olacağız. Biz niye UBER ile karşı karşıya oturalım? Biz mesleğimizi icra ediyoruz, onlar ise korsan taşımacılık yapıyor. Korsanla aynı masaya oturmayız.”



Bakan Tüfenkci’nin “UBER toplumda karşılık buluyor. Taksici esnafımız kendini check etmeli” sözlerini anımsattığımızda ise Apaydın, eksikliklerini kısa sürede telafi edeceklerini vurguladı.



MASAYA OTURURUZ, UBER İÇİN MEVZUAT HAZIRLANACAK



2 milyon esnaf ve sanatkarın çatı örgütü olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise Hürriyet’e “Ben yaptım oldu, yok. Bakanlığın kurduğu masaya oturacak, yasal çalışmalar tamamlanacak ve vatandaş mağdur edilmeden sorun çözülecek” dedi. Şu anda UBER’in yaptığının korsan taksicilikten farkı olmadığına dikkat çeken Palandöken, vatandaş mağdur edilmeden planlanan çözüm formülünü ise şöyle açıkladı:



“UBER açısından yasal mevzuat hazırlanacak. Meslek odalarına entegre edilecek. O ilin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına uyacak. Yoksa kent ulaşımında karmaşa olur. Siz UBER diye bir araca bindiniz, başınıza bir iş geldi. Sorumlusu kim olacak, kimden hesap soracaksınız? Çünkü bunun da korsanı çıkacak, alternatifi üreyecek. UBER’ciyim diyecek, gelip yolcuyu alacak. Örneğin takside çantanı unutuyorsun, odaya başvuruyorsun, alıp getiriyor. UBER’de kim kontrol edecek? Vatandaş nasıl denetleyecek?. Onlar da Karayolları Trafik Kanununa, odalara dahil olmalı. Yoksa şimdiki gibi haksız rekabet sürer.



DÜNYA NE YAPIYORSA ONU YAPACAĞIZ

Dünya ne yapıyorsa biz onu yapacağız, aksine bir şey yapmak istemiyoruz. Su tersine akıtılamaz, o zaman dengeler bozulur. Güçlü güçsüzü döver. Sayın Başbakan, şoför esnafını mağdur etmeyiz, dedi. UBER de yaşamı ilgilendiren bir iş, bunu yapanların güvenilir olması gerekir. Kayıtlı, sertifikalı, sigortalı, kaskolu olmalı, vergisini vermeli; kuralları konulmalı. Şuanda korsan mıdır UBER midir; özel araç mıdır bilmiyoruz. İstanbul’da 17 bin takside 50 bin şoför çalışıyor. Aileleriyle beşer kişiden çarp 250 bin kişi ekmek yiyor. Meslek odalarının yasal temsilcileri biziz. Şoförün ne istediğini biliyoruz. Biz TESK olarak bakanlığın masasına oturacağız. Şoförlerin haklarını savunacağız.”