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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.12.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

"Mevcut kâr oranlarıyla bu ücreti kaldırmamız biraz zor"

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"Mevcut kâr oranlarıyla bu ücreti kaldırmamız biraz zor"

Orta Karadeniz Sanayici ve İş adamları Federasyonu (ORKASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri Uğurlu, asgari ücretin iş dünyasına yansımasını değerlendirerek, "İş dünyası, mevcut kar oranlarıyla bu ücreti kaldırması biraz zor" dedi.

MİLYONLARCA çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı belli olurken 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Yüzde 26,05'lik artış asgari ücrette 417 TL'lik artış yapılmış oldu. Asgari ücreti işveren ve iş dünyası açısından değerlendiren ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri Uğurlu, istihdam sıkıntısı yaşanmaması için kalıcı ekonomik önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Daha önce alınan ekonomik tedbirlerin geliştirilerek devam etmesi gerektiğinin altını çizen Uğurlu, şunları söyledi:

“2018 yılında iş dünyasında görülmemiş bir türbülans yaşadık. Bu türbülans biraz sakinleşmeye çalışıyor ama hükümet tedbirlerinin devam ettirilmesi gerekiyor. Alınan tedbirler devam ettirilmezse 2019 yılını daha ağır geçirebiliriz. Asgari ücretin 2 bin 20 liraya çıkması enflasyona bağlı olarak oldu. İş dünyası, mevcut kar oranlarıyla bu ücreti kaldırması biraz zor. Önümüzdeki günlerde inşallah işler normale döner de istihdam sıkıntısı yaşanmaz. Çünkü iş yerleri ve ticarethaneler şu anda rahat dönemiyorlar. Banklarda hala kredi sıkıntısı devam ediyor. Yerel seçimler bittikten sonra Mart 2019’dan itibaren piyasalar normale gelmeye başlar diye düşünüyorum. Devlet tarafından alınan tedbirlerin 2-3 aylık değil kalıcı yapılması gerekiyor. Ekonominin daha iyiye gitmesi için kökten ekonomik reformlar yapılması gerekiyor. Asgari ücretin artmasının ardından işçi çıkartma olaylarının yaşanmaması için bankaların daha normal hale gelmesi gerekiyor. Bankalar hala kredilerde sıkışık. Büyüme rakamları normale geldiğinde istihdamda sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. 2018 yılı iş dünyası açısından iyi geçmedi. İnşallah alınan yeni önlemlerle birlikte 2019 yılı daha bereketli ve iyi geçer. Yine de herkesin tedbirli davranıp, kendisini hazırlaması gerekiyor.”

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