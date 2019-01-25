Metro kuyruğu

İspanya’nın en çok turist çeken şehri Barselona’da son 1 haftadır hiç bir taksi çalışmazken, şehir merkezindeki tüm ana yollar kontak kapatan binlerce taksiyle dolmuş durumda. Taksi şoförleri ise aynı Fransa’da olduğu gibi sarı yelek giyerek meydanlarda protesto gösterileri düzenliyor, sonuna kadar bu eylemlere devam edeceklerini söylüyorlar. Bu eylemler gece geç saatlere kadar özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği büyük meydanlarda gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü kısa bir sömestr tatili için gittiğimiz Barselona’da bu büyük taksi grevine denk geldik. Zaten havalimanından iner inmez taksi grevinin etkileri kendini gösterdi. Taksilerin çalışmadığını, taksi duraklarının kapalı olduğunu öğrenince elinizde bavullarla ortada kala kaldık. Hemen otobüs ve metro alternatiflerini değerlendirip biran önce şehir merkezine ulaşma çabasına giriyorsunuz. Ama elinizde büyük bavullarla metro merdivenlerinden inip çıkmayı göze almanız gerek. Kuşkusuz önceden haberiniz olsa ona göre kendinizi ayarlayabilirdiniz ama bizim bu şansımız yoktu.

80 ARACA ZARAR VERİLDİ

Taksicilerin grevi Uber ve benzerlerine karşı yapıldığı için inanın toplu taşımadan başka pek alternatifiniz yok. Eğer bunu denerseniz risklerini de göze almanız gerekiyor. Düşünün hafta sonundan itibaren gösteri yapan Barselona’daki taksicilerin bu zamana kadar özel ulaşım hizmeti veren 80 kadar araca zarar verdiği açıklandı. 3 polis ve 1 jandarmanın yaralanmasına neden olan şiddet içerikli eylemlerden dolayı gözaltına alınan 7 taksici ise bir gün sonra serbest bırakıldı.

Taksiciler, Uber, Cabify gibi internet üzerinden ulaşım hizmeti veren özel şirketlerin lisanslarının özerk yönetimler tarafından değil İspanya hükümetince hazırlanan ve ülke genelini kapsayan bir yasayla kontrol altına alınmasını istiyor. Ayrıca dernekler Uber ve Cabify gibi şirketler için her 30 taksi başına 1 lisans verilmesini talep ediyor.

İşte böyle bir ortamda Barselona’ya turist olarak gittiğinizde bol bol yürüme ve şehrin toplu taşıma hizmetlerinden yararlanma şansınız oluyor. Acil bir durum olmadığı takdirde bundan dolayı pek şikayetçi değildik. Uzun uzun yürüyüşler yaptık, şehrin uzaktaki önemli noktalarına toplu taşımayla ulaştık... Ama pazar akşamı gittiğimiz Barcelona lig maçından sonra otele dönmek için tek alternatif olan metrodaki yola taşan kuyruk biraz ürkütücüydü. Sonuçta geç saatte başka alternatif olmadığı için tüm şehir halkı gibi turistler de o kuyruğa girip metroya binmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Ülke çapındaki böylesine devasa bir protestoya şahit olmanın yanında açıkçası bu küçük bir sorundu.