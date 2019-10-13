Meteoroloji ‘cep’te
Sonbahar geldi... Havalar bir gün yağışlı, bir gün güneşli... Akıllı telefon uygulamaları üzerinden hava durumuna ulaşabilmek mümkün. Ancak bu veriler genel sunuluyor. Özellikle büyük bir şehirde yaşıyorsanız farklı hava durumlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sorunun çözümü tabii ki yine teknolojide. Geliştirilen küçük sensörleri anahtarlık gibi çantanıza takıyorsunuz ve bu sensörler size anlık hava durumu bilgisi sunuyor. Bununla yetinmiyorlar. Aynı zamanda hava kalitesini de akıllı telefon ekranına getiriyorlar. Biz de bu hafta meteorolojiyi cebinize getiren yeni teknolojileri araştırdık.
HER TÜRLÜ VERİYE ULAŞIYOR
BİR akıllı telefon uygulamasıyla yola çıkan ‘Plume’, geçen aylarda ‘Flow’ adındaki cihazı da kullanıcılara sundu. Avuç içine sığabilen ve anahtarlık boyutlarındaki Plume Flow, hava ile ilgili her türlü veriyi sunabiliyor. İçinde sıcaklık ve nem sensörü mevcut. Bu sensörlere ek olarak hava kirliliğini de ölçen sensörleri bulunuyor. Topladığı verileri size raporlayan Plume Flow, size bir hava kalitesi puanı veriyor. Örneğin; evde işte gidiyorsunuz. Harita üzerinden gidiş rotanızı takip eden model, güzergâhınız üzerindeki havayı derecelendiriyor. Bu rota üzerinde hava derecesi ve kalitesinde önemli bir değişim varsa, kullanıcıları uyarıyor. Siz de işe gidiş-geliş rotanızı değiştiriyorsunuz. 1.100 TL
İSTASYON KURUN
ÖNE çıkan modellerden bir diğeri de ‘Weatherhub’. Akıllı hava istasyonu setinde kullanıcılara sunulan, WeatherHub, merkez bağlantı noktası (hub), dış mekan sıcaklığını ve nemini izlemek için termo-higro sensör, yağmur ölçer ve bir rüzgar ölçer ile sunuluyor. Bu sensörlerle evinizdeki ve bahçenizdeki hava durumunu, sıcaklığı, nemi ve diğer bilgileri kolayca izleyebiliyorsunuz. Tüm veriler akıllı cihaz uygulamasıyla raporlanıyor. Kablosuz sensörlerin menzilinin 100 metreye kadar çıktığını paylaşalım. 1.380 TL
AKILLI EVLERİN PARÇASI OLUYOR
HAVAYI daha profesyonel ve akıllı takip etmek isteyenler için Netatmo’nun geliştirdiği istasyon ve sensörler birebir. ‘Weather Station’ adındaki istasyona ihtiyacınıza göre sensörler bağlıyorsunuz. Yağış veya rüzgârı ölçmek istiyorsanız, bu sensörleri satın alarak istasyona kablosuz olarak bağlıyorsunuz. Bu sayede, iç ve dış ortam sıcaklığı, nem, hava kalitesi, iç ortam gürültü seviyeleri, barometrik basınç ölçümü yapılabiliyor. Ölçümler, 5 dakikada bir gerçekleşiyor. Peki bu ne işe yarıyor? Bahçenizde yağmur yağdığında akıllı telefonunuzda bir uyarı alıyorsunuz veya bitkileriniz ihtiyaç duyduklarında su veriyorsunuz. 2 bin TL
HARİTA ÇIKARIYOR
DİKKAT çeken modellerinde başında ‘Atmotube 2.0’ geliyor. Neredeyse bir işaret parmağı büyüklüğünde olan cihazın üzerinde birçok sensör bulunuyor. Böylece hava durumunu en doğru şekilde ölçüyor. Bulunduğunuz noktada sıcaklık ve nem oranı gibi değerlerin ani değişimi söz konusu olduğunda kullanıcılarını uyarıyor. Model, ayrıca havadaki karbonmonoksit miktarını da ölçebiliyor. Tüm ölçümlerinize, bir hava kalitesi haritası ve kişisel hava puanınıza akıllı telefon uygulaması üzerinden erişebiliyorsunuz. 1.080 TL
YÜKSEK HASSASİYET
HAVA durumu bilgilerine noktasal olarak ulaşabilmeniz için en iyi cihazlardan biri Weatherflow. Çantanızda taşıyabileceğiniz ve akıllı telefonunuza bağlayabileceğiniz model, noktasal olarak hava durumunu ölçebilmenizi sağlıyor. Üzerinde bir rüzgâr türbini bulunuyor. Telefona monte edip, havaya kaldırdığınızda bu türbin dönmeye başlıyor ve hava durumu verisi topluyor. Yüksek hassasiyetle ölçüm yapan modelin bluetooth menzili ise 30 metre. Yani uzaktan da hava durumunu takip edebiliyorsunuz. 790 TL
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