Meteoroloji ‘cep’te

HER TÜRLÜ VERİYE ULAŞIYOR





BİR akıllı telefon uygulamasıyla yola çıkan ‘Plume’, geçen aylarda ‘Flow’ adındaki cihazı da kullanıcılara sundu. Avuç içine sığabilen ve anahtarlık boyutlarındaki Plume Flow, hava ile ilgili her türlü veriyi sunabiliyor. İçinde sıcaklık ve nem sensörü mevcut. Bu sensörlere ek olarak hava kirliliğini de ölçen sensörleri bulunuyor. Topladığı verileri size raporlayan Plume Flow, size bir hava kalitesi puanı veriyor. Örneğin; evde işte gidiyorsunuz. Harita üzerinden gidiş rotanızı takip eden model, güzergâhınız üzerindeki havayı derecelendiriyor. Bu rota üzerinde hava derecesi ve kalitesinde önemli bir değişim varsa, kullanıcıları uyarıyor. Siz de işe gidiş-geliş rotanızı değiştiriyorsunuz. 1.100 TL

İSTASYON KURUN





ÖNE çıkan modellerden bir diğeri de ‘Weatherhub’. Akıllı hava istasyonu setinde kullanıcılara sunulan, WeatherHub, merkez bağlantı noktası (hub), dış mekan sıcaklığını ve nemini izlemek için termo-higro sensör, yağmur ölçer ve bir rüzgar ölçer ile sunuluyor. Bu sensörlerle evinizdeki ve bahçenizdeki hava durumunu, sıcaklığı, nemi ve diğer bilgileri kolayca izleyebiliyorsunuz. Tüm veriler akıllı cihaz uygulamasıyla raporlanıyor. Kablosuz sensörlerin menzilinin 100 metreye kadar çıktığını paylaşalım. 1.380 TL

AKILLI EVLERİN PARÇASI OLUYOR





HAVAYI daha profesyonel ve akıllı takip etmek isteyenler için Netatmo’nun geliştirdiği istasyon ve sensörler birebir. ‘Weather Station’ adındaki istasyona ihtiyacınıza göre sensörler bağlıyorsunuz. Yağış veya rüzgârı ölçmek istiyorsanız, bu sensörleri satın alarak istasyona kablosuz olarak bağlıyorsunuz. Bu sayede, iç ve dış ortam sıcaklığı, nem, hava kalitesi, iç ortam gürültü seviyeleri, barometrik basınç ölçümü yapılabiliyor. Ölçümler, 5 dakikada bir gerçekleşiyor. Peki bu ne işe yarıyor? Bahçenizde yağmur yağdığında akıllı telefonunuzda bir uyarı alıyorsunuz veya bitkileriniz ihtiyaç duyduklarında su veriyorsunuz. 2 bin TL

HARİTA ÇIKARIYOR

DİKKAT çeken modellerinde başında ‘Atmotube 2.0’ geliyor. Neredeyse bir işaret parmağı büyüklüğünde olan cihazın üzerinde birçok sensör bulunuyor. Böylece hava durumunu en doğru şekilde ölçüyor. Bulunduğunuz noktada sıcaklık ve nem oranı gibi değerlerin ani değişimi söz konusu olduğunda kullanıcılarını uyarıyor. Model, ayrıca havadaki karbonmonoksit miktarını da ölçebiliyor. Tüm ölçümlerinize, bir hava kalitesi haritası ve kişisel hava puanınıza akıllı telefon uygulaması üzerinden erişebiliyorsunuz. 1.080 TL

YÜKSEK HASSASİYET

HAVA durumu bilgilerine noktasal olarak ulaşabilmeniz için en iyi cihazlardan biri Weatherflow. Çantanızda taşıyabileceğiniz ve akıllı telefonunuza bağlayabileceğiniz model, noktasal olarak hava durumunu ölçebilmenizi sağlıyor. Üzerinde bir rüzgâr türbini bulunuyor. Telefona monte edip, havaya kaldırdığınızda bu türbin dönmeye başlıyor ve hava durumu verisi topluyor. Yüksek hassasiyetle ölçüm yapan modelin bluetooth menzili ise 30 metre. Yani uzaktan da hava durumunu takip edebiliyorsunuz. 790 TL