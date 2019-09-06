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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Metalde ilk talep yüzde 26.28 zam

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Metalde ilk talep yüzde 26.28 zam

YAKLAŞIK 120 bin işçiyi ilgilendiren ve Türkiye’nin en büyük sanayi tesislerini kapsayan metal toplu sözleşme görüşmelerinde işçiler ilk talep paketini açıkladı.

Türk Metal ilk 6 ay için yüzde 26.28 zam isterken, özel sağlık sigortasının eşleri de kapsamasını istedi. Türk-Metal Başkanı Pevrul Kavlak, “Aklı selimin galip geleceğini ve uzlaşmayla kalkacağımızı düşünüyoruz” dedi. Pazartesi günü görüşmelere başlayacaklarını ve bu sürecin 250 iş yerinde çalışan 120 bin kişiyi kapsadığını belirten Kavlak, “Bu şirketlerin içinde Ford, Man, Renault, Arçelik gibi markalarımız var. Bu sözleşme çok önemli, bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra diğer sendikaların da önü açılıyor” dedi.

YÜZYILIN SÖZLEŞMESİ

İki yıl önce yüzyılın sözleşmesi diye adlandırılabilecek bir sözleşme imzaladıklarını ve ortalama yüzde 26 zam aldıklarını anımsatan Kavlak, “İki yıl önce yüzyılın sözleşmesini yapmamıza rağmen, son zamlardan sonra, üyelerimizin de zorlandığını görüyoruz. Bizi daha çok etkileyen ihracat. Kapasitede biraz azalma olabilir. Ama 250 işletmenin hiçbirinde tenkisat yaşamadık. Bu da gelecek açısından umut veriyor” dedi.

İŞTE TALEPLER

- 15.55 TL’nin altındaki saatlik ücretlere 15.55 TL’yi geçmeyecek şekilde 75 kuruş zam.

- Eş için tamamlayıcı sağlık sigortası.

- Anaokulu yardımı.

-Dini bayramlardaki çalışmalarda 4 yevmiye

- Gece ücret zammının yüzde 15’e yükseltilmesi.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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