Metal işçileri asgari ücreti bekliyor

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Kavlak, Renault, Tofaş, Ford, Mercedes, MAN, Arçelik ve Bosch’u da içeren toplu sözleşme sürecine ilişkin konuştu. 40 gün önce başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde 3 oturum yaptıklarını anlatan Kavlak, “105 maddeden oluşan bir taslak var. Bugüne kadar 38 madde sendikanın teklif ettiği biçimiyle kabul edildi, 67 madde kaldı. Bu Aralık başında zam teklifleri konuşulur. Arabuluculuk süreci başlar. Burada teklif revize edilirse, süreç devam eder. İyi bir teklif gelmezse de grev kararı alınır. Benim şahit olduğum 15 toplu sözleşmede de grev kararı alınmadan biten bir süreç görmedim. Diğer türlü yeterli mücadele verilmedi diye bir algı oluşur. Biz bu yıl ilk 6 ay için yüzde 26.28 zam istedik. Benim teklifimi kabul ediyorlarsa, hemen imzalarız, o ayrı” dedi.

EŞLERE ÖZEL SAĞLIK

Toplu sözleşmelerde oturmuş bir düzenin bulunduğunu belirten Kavlak, şöyle devam etti: “50 yıldır oturmuş bir düzen var. Bunu dışına çıkılmasını beklemiyoruz. Yoksa dışına çıkılırsa zurnada peşrev aranmaz. Son toplu sözleşmede ilk defa işçilere özel sağlık sigortası verilmesini sağladık. Tamamlayıcı sağlık sigortası 1980’den sonra işçilerin kazandığı tek hak. Şimdi bu toplu sözleşme döneminde, özel sağlık sigortasını eşlere de istiyoruz. Ayrıca anaokuluna giden çocuklara yardım yapılmasını istiyoruz. Kadın üyelere baskı ve tacizi engellemek için de bir kurul oluşturulmasını istiyoruz. Biz geçen dönem yüzde 38 zam istediğimizde ‘Rakamlar arasına virgül koymayı unutmuşsun’ diyen sendikacılar oldu. İki yılda yüzde 59.5 zam aldık. Biz yine fark oluşturacağız. Çalışanın beklentisine yakın bir toplu sözleşme yapacağımızı düşünüyorum.”

KIDEM İÇİN BİRLEŞİLSİN

GELECEK ay Türk-İş Genel Kurulu’nu toplayacaklarını belirten Pevrul Kavlak, vergi dilimleri, kıdem tazminatı, esnek çalışma gibi birçok gündem bulunduğunu belirtti. Kıdem tazminatının önemli bir başlık olduğunu vurgulayan Kavlak, “Eskiden kıdem tazminatıyla bir ev, bir araba alırdı, şimdi ancak bir iki yıl idame ettirecek bir para oluyor. Eridi yani. Geçtiğimiz günlerde Türk-İş, DİSK ve Hak-İş bir araya geldi. Artık kıdem tazminatı konusunda da birleşip mücadele yapmalıyız. Yeni dönemde 10 gün de olsa, insanlar kıdem tazminatı alabilmeli” dedi. Vergi dilimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Kavlak, “Biz 2017 yılında yüzde 18’lik zam aldık. Bunun 12’sini devlet aldı. Bu vergi dilimleri yüzünden” açıklamasını yaptı.