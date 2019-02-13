Mester: Fed'in bilanço daralması sorun yaratmayabilir
Cleveland Fed Başkanı Mester, "Fed'in bilançosunu daraltmasının finansal piyasalarda bozulmalara neden olduğuna ilişkin kanıt görmüyorum" dedi.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Fed'in bilançosunu daraltmasının finansal piyasalarda bozulmalara neden olduğuna ilişkin kanıt görmediğini
belirtti.
Mester Cincinnati'de katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Fed'in finansal kriz sırasında aldığı trilyonlarca dolar tutarında tahvili azaltmasının kademeli olduğunu söyledi.
Bazı yatırımcılar bu tahvilleri azaltmanın bazı finansal varlıklara olan talebe zarar verdiğini belirtiyorlar.
Mester daha önce yaptığı açıklamada Fed'in bilançonun normalleştirilmesine ve bilanço daraltmanın sona erdirilmesine yönelik planlarını "önümüzdeki toplantılarda" sonuçlandırmasının beklendiğini söyledi.
Güçlü enflasyon baskısına ilişkin bir kanıt olmadığını söyleyen Mester aynı zamanda nötr faiz oranına yaklaşıldığını ifade etti.
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