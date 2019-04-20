MESS’te bayrağı Akkol devraldı
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) Olağan 47. Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetimi çalışmalarına başladı.
MESS’te Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Özgür Burak Akkol devraldı. Akkol, yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada, “185 bine yakın istihdam sağlayan 211 üyemiz ile birlikte Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundayız. Çalışma hayatındaki gelişmeler doğrultusunda üyelerimizin ihtiyaçları da değişiyor, farklılaşıyor. Bu değişimi gözeterek sürekli ve açık iletişim içinde olmamızı sağlayacak yeni platformlar geliştireceğiz ve ortak akıl oluşturacağız” dedi.
Akkol, metal sanayi için dönüm noktası olacak yeni bir projeyi başlatacaklarını anlatırken, şöyle devam etti: “Dünya hiç olmadığı kadar büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Bilginin üretilmesi ve teknoloji kullanımı küresel ekonominin en önemli aktörlerine dönüşmüş durumda. MESS’in yeni döneminde metal sanayi için dönüm noktası olacak bir projeyi hayata geçireceğiz. ‘Sanayinin Dijital Dönüşümü’ vizyonuyla başlattığımız ‘MESS Teknoloji Merkezi’ projesi, teknolojideki son gelişmelerle işgücünü buluşturacak ve insan kaynağını bu paralelde dönüştürmeyi hedefleyecek.”
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