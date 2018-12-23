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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.12.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Mesleki yeterlilikte hedefler aşıldı

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Mesleki yeterlilikte hedefler aşıldı

Yıl sonuna kadar belgeli çalışan sayısını 400 bine çıkartmayı hedefleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu, 21 Aralık itibarıyla mesleğini icra etme yeterliliğini ispatlayan 467 bin çalışana "yeterlilik belgesi" verdi. Belge almaya hak kazananların 435 bini "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde çalışanlardan oluştu.

Yıl sonuna kadar belgeli çalışan sayısını 400 bine çıkartmayı hedefleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 21 Aralık itibarıyla mesleğini icra etme yeterliliğini ispatlayan 467 bin çalışana belge verdi.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Faaliyetine 2006?da başlayan kurum tarafından 935 ulusal meslek standardı ile 664 ulusal yeterlilik belirlendi. Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan MYK, 187 belgelendirme kuruluşunu yetkilendirdi.

Kendine bu yıl sonuna kadar belgeli çalışan sayısını 400 bine çıkartma hedefi koyan kurum, hedefini bu ay itibarıyla aştı. MYK tarafından bugüne kadar "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde çalışanlar başta olmak üzere toplam 467 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Belge almaya hak kazananların 435 bini "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde çalışanlardan oluştu. Yaklaşık 2 yıl önce 40 bin civarında olan mesleki yeterlilik belgeli çalışan sayısını 476 bine yükseltilmesini sağlayan Kurum, iş gücünün önemli oranda nitelik kazandırılmasını sağladı.

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