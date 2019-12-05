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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
05.12.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde iş kazaları yüzde 25 azaldı

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Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde iş kazaları yüzde 25 azaldı

Türkiye’de 2015 yılından beri verilen mesleki yeterlilik belgeleri sayesinde iş kazaları yüzde 25 önlenirken, devlet teşvikinin 2023 yılına kadar uzatılması bekleniyor.

Türkiye’de 2015 yılından beri mesleki yeterlilik belgesi, akredite kurumlar aracılığı ile veriliyor. Cumhurbaşkanlığı onayıyla belge alması mecburi mesleklerin sayısı 226’ya yükselirken, bunun 143 tanesi devlet teşviki kapsamında yer alıyor. 4 yıl boyunca bu belgeyi 785 bin kişi alırken, belgeyi alan çalışanların da iş kazası oranında yüzde 25 azalma görüldü.

Belgelendirme Kuruluşları Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, “Türkiye’de 2015 yılından bu yana mesleki yeterlilik belgeleri noktasında belgeler verilmekte. Mesleki yeterlilik belgesi Türk insanına vasıf kazandırıyor. Bu belge dünyanın her yerinde çalışma imkanı sağlıyor. 2015’ten beri 785 bin kişiye bu belge verildi. Şu anda 214 mesleki yeterlilik belgesi veren kurumumuz var. Cumhurbaşkanlığı onayıyla belge mecburiyeti olan meslekler 226’ya çıktı. Bunların 143 tanesi teşvik kapsamında işsizlik fonundan işverene geri iade ediliyor. 31 Aralık 2019 tarihinde mesleki yeterlilik belgelerinin teşviki bitiyor. Biz bu teşvikin 2023 yılına kadar uzatılmasını Cumhurbaşkanımızdan, yetkililerden talep ediyoruz” dedi.

“DEVLET TEŞVİKİNİN 2023’E KADAR UZATILMASINI İSTİYORUZ”

Mesleki yeterlilik belgesi alanlarla almayanlar arasında iş kazalarının yüzde 25 oranında azaldığını vurgulayan Kutlu, “Mesleki yeterlilik belgesi olan kişiler, olmayanlara göre dörtte bir oranında iş kazasını daha az yaptı. Türkiye’de 100 kişi iş kazasında hayatını kaybediyorsa 25 kişi hayatını kaybetmedi demek. Bunun için herkes kendi mesleğini yapması gerekiyor. Mesleki yeterlilik belgesini bütün çalışanların edinmesi gerekiyor. Bu mesleklerin sayısının 226’tan 400’lere çıkmasını ve devlet teşvikinin 2023’e kadar uzatılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“DAHA SIKI DENETLENMELİDİR”

“Buradaki hedeflerimizden bir tanesi de yurt dışından çalışmaya gelenleri kayıt altına almaktır” diyen Kutlu, “Mesela Uzak Doğu’dan masaj salonlarında, otellerde çalışmak için geliyorlar. Bunlar herhangi bir belgelendirmeye bakılmaksızın çalışmaya başlıyorlar. Çalışma belgesi düzenlenmeden mesleki yeterlilik belgesi de alınması gerekiyor. Şu anda 785 bin kişi bu belgeyi aldı ama Türkiye’de bu sayı çok düşük. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Teftiş Kurulu Genel Müdürlüğünün 2020 yılında yapacağı denetimlerde birinci madde olarak mesleki yeterlilik belgesi sorulması ve olmayanlar hakkında da cezai işlem yapılmasını bekliyoruz. 4 yıl boyunca bedelsiz olarak devletimiz bu belgenin almasında ön ayak oldu. Bu belgenin daha fazla ciddiye alınması ve çok sayıda kişiye ulaşması için denetimler bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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