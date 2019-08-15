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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.08.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Mesleki yeterlilik belgesi "çift dil"li olacak

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Mesleki yeterlilik belgesi "çift dil"li olacak

Uluslararası akreditasyona sahip Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından, mesleki yeterlilik belgeleri çift dil şeklinde düzenlenecek.

Uluslararası akreditasyona sahip Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), mesleki yeterlilik belgelerini çift dilli düzenleyecek. MYK'den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışındaki projeler ve işletmelerde istihdam edilen vatandaşların Türkçe düzenlenen mesleki yeterlilik belgelerini ayrıca tercüme ettirmek durumunda kaldığına vurgu yapıldı.

Gerek duyulan yeminli tercüme hizmeti sebebiyle vatandaşların cebinden ilave ücret çıktığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Başlangıçta Türkçe-İngilizce ve Türkçe-Arapça ile başlayacak belge düzenlemeleri, zamanla Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca şeklinde düzenlenecek. Uluslararası normlara ve akreditasyon standartlarına uygun olarak çift dilli şekilde yeniden tasarlanan belgelerin, bu sayede uluslararası mecrada daha tanınır ve anlaşılır hale getirilmesi hedefleniyor. Bu sayede ülkemizin nitelikli ve belgeli iş gücünün serbest dolaşımı yönünde adımlar atılıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, MYK mesleki yeterlilik belgelerinin dünya çapında bilinirliğini artırmak istediklerini belirterek, "Uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgelerinin, yabancı işverenin de anlayabileceği yeni formatıyla Türk işçisinin bir nevi 'çalışma vizesi'ne dönüşmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

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