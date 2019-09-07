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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.09.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 171 milyon liralık katkı

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Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 171 milyon liralık katkı

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 171 milyon lira gelir elde edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında yapılan üretimden 171 milyon lira gelir elde edildi. AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, en büyük çok gelir sağlayan iller sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay oldu. Ankara'da ilk 8 ayda Ankara'da 14, Antalya'da 11 ve Hatay'da 9 milyon liralık üretim gerçekleştirildi.

En fazla geliri Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağladı. 5 milyon liralık üretim yapan Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3,8 milyon liralık üretimle Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 3,6 milyon liralık üretimle Çanakkale Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.

Bu yılın ilk 8 ayında en fazla gelir konaklama ve seyahat hizmetleri alanında sağlandı. 59 milyon liralık üretim yapılan konaklama ve seyahat hizmetleri alanını 32 milyon liralık üretimle mobilya ve iç mekan tasarımı alanı ve 28 milyon liralık üretimle yiyecek içecek hizmetleri alanı takip etti. 2018'in ilk 8 ayı ile karşılaştırıldığında 2019'un aynı döneminde gelirde yüzde 38'lik artış yaşandı.

HAZİNE KESİNTİSİ YÜZDE 1'E DÜŞTÜ
Bakanlık, uygulamalı eğitim imkanı veren ve öğrencilere sektörün istediği becerilerin kazandırılması ve kalıcı kılınmasında büyük fırsat sunan işletmelerdeki üretimi artırmaya çalışıyor. Böylece mezunlar, mezuniyet alanlarında istihdam imkanlarını da artırmış olacak. Döner sermaye gelirlerinden hazine kesintisinin 2018 yılı sonunda yüzde 15'den yüzde 1'e düşürülmesinin üretim artışını sağladığına işaret ediliyor. 

 

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