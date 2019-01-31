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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.01.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Meslek liselerinden ekonomiye 250 milyon liralık katkı

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Meslek liselerinden ekonomiye 250 milyon liralık katkı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerindeki döner sermaye işletmeleri, 2018'de yapılan üretim ile 250 milyon lira gelir elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde, 2018'de yapılan üretimden 250 milyon lira gelir elde edildi.

Bakanlık, 2018 yılında döner sermaye kapsamında en fazla üretim yapan ilk 50 ili ve ilk 50 Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını açıkladı.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerindeki döner sermaye işletmelerinde 2018 yılı üretiminden elde edilen gelir, bir önceki yıla göre arttı.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bulunan 801 döner sermaye işletmesinde, 2018 yılında yapılan üretimden 250 milyon lira gelir elde edildi. 2017 yılında 774 döner sermaye işletmesinde 217 milyon liralık üretim yapıldığı göz önüne alındığında 2018 yılında gelirlerin yaklaşık yüzde 15 arttığı ortaya çıktı.

EN BÜYÜK GELİR SAĞLAYAN İLLER SIRASIYLA ANKARA, ANTALYA VE İSTANBUL

Bakanlık verilerine göre, 2018 yılında bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan üretim nedeniyle Ankara'da yaklaşık 31 milyon, Antalya'da yaklaşık 15 milyon ve İstanbul'da yaklaşık 12 milyon liralık üretim gerçekleştirildi.

Bu illeri sırasıyla yaklaşık 11 milyon liralık üretimle İzmir ve yaklaşık 9 milyonluk üretimle Şanlıurfa izledi. Bu illerin 2017 yılı üretim performansları karşılaştırıldığında sadece İstanbul'da üretimin düştüğü, diğer illerin üretim kapasitelerinin arttığı ve ilk beş ildeki en fazla üretim artışının Şanlıurfa'da gerçekleştiği görüldü.

EN BÜYÜK ÜRETİM KAPASİTESİ ALTINDAĞ SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNDE

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde bulunan döner sermaye işletmeleri arasında en fazla geliri Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi sağladı.

Yaklaşık 5,5 milyon liralık üretim yapan Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezini, yaklaşık 5 milyon liralık üretimle Çanakkale Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve yaklaşık 4,9 milyon liralık üretimle Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.

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