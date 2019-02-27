Meslek liseleri odalara emanet

MESLEK liselerinde “özel sektör” dönemi başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle ilk aşamada 81 ilde meslek lisesi TOBB’a devredildi. Bu okullarda atölyeler kurulacak, başarılı öğrencilere burs verilecek, müfredata özel sektörün talepleri doğrultusunda şekil verilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu pilot projeyle geliştireceğimiz kamu-özel sektör ortak yönetim modelini, daha sonra tüm mesleki eğitim sistemine yaygınlaştıracağız” dedi.

Protokol törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ekonomide orta gelir tuzağından söz ediliyorsa, bu aslında orta eğitim tuzağıdır. Yani ‘eğitiminiz iyileşirse ekonominiz iyileşecektir’ mesajı bize verilir. Bu bağlamda böyle bir adım atıyor olmanın mutluluğu içindeyiz” diye konuştu. Selçuk, “Tabii ki iş dünyasından da beklentilerimiz var. Bu protokol çerçevesinde gereken desteği vermek için taahhüt altına girdiler. Çünkü artık mazeretimiz kalmadı. Bazı sorunlar, bazı beklentiler vardı. Hepsi oldu. Almanya’da mesleki teknik okulların yüzde 80’i özel sektörün desteklediği okullardır. Bizde bu oran yüzde 4 civarında. Ben tüm bu çalışmaların bir başlangıç olduğunu düşünüyorum” dedi.





ARANILAN ELEMAN

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da imza töreninin hem eğitim sistemi hem de iş dünyası için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Yıllardır dile getirilen ama bir türlü hayata geçirilemeyen bir adımın atıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre ediyoruz. Bu vizyoner adımın atılmasını, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk sağladı” dedi. Protokolle Türk iş dünyasının, odaları ve borsaları vasıtasıyla elini taşın altına koyduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Milli Eğitim Bakanımızın cesur ve kararlı politikası sayesinde Türkiye’de bir ilk başlıyor. Piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz. 81 ilde 81 meslek lisesi, protokol kapsamına alınıyor. Odalarımız ve borsalarımız vasıtasıyla buralardaki mesleki eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacağız. Eğitim içeriklerini TOBB ETÜ desteğiyle hazırlayacağız. Bu okullardaki öğretmenlere, hizmet içi eğitimi ve iş başı eğitim vererek, onları da geliştireceğiz. Buralardan mezun meslek liseliler iş hayatına hazır yetişecekler. Söz konusu gençler, ara elman değil, aranılan eleman olacak.”

YENİ DÖNEM NE GETİRECEK?

TOBB, Oda ve Borsalar tarafından okullarda “AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacak.

Başarılı öğrencilere burs verilecek.

Öğrencilere, TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye işyerlerinde staj ve iş imkânı sağlanacak.

Okul yöneticilerine ve öğretmenlere eğitim verilecek.

İllerde MEB teşkilatı ve TOBB’a bağlı oda/borsalar tarafından Protokol Yürütme Kurulu (PYK) oluşturulacak.

PYK, yerelde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, okul yönetimlerini ve müfredatı şekillendirecek çalışmalar yapacak

Müfredat özel sektörün talepleri doğrultusunda yenilenecek.

Merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ’den oluşan Proje Danışma Kurulu (PDK), PYK kararlarının uygulanmasını ve genel koordinasyonu sağlayacak.

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