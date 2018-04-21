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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
21.04.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Mesleğe çırak olarak başladı, şimdi dünyaya satıyor

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Mesleğe çırak olarak başladı, şimdi dünyaya satıyor

Malatya'da bir elektrikçide çırak olarak mesleğe başlayan Bayram Erdoğan, bir arkadaşıyla kurduğu fabrikada elektrik panosu, sac kanal ve aydınlatma direği üretiyor. KOSGEB'ten de destek alarak geliştirdiği iş yerinde 60 kişiye de istihdam sağlayan Erdoğan, Irak ve Senegal'e elektrik panosu ihraç ediyor.

Malatya'da bir elektrikçide çırak olarak mesleğe başlayan Bayram Erdoğan, KOSGEB desteği alarak bir arkadaşıyla kurduğu fabrikada ürettiği elektrik panolarını Irak ve Senegal'e ihraç ediyor.

Malatya'da 1980'li yıllarda elektrikçide çırak olarak çalışmaya başlayan Bayram Erdoğan (52), kalfalık ve ustalık dönemimin ardından kendi işini kurmaya karar verdi.

Erdoğan, 1990'da arkadaşı Ramazan Ateş ile elektrik tesisat ve taahhüt işleri yapan bir iş yeri açtı.

Mesleğe çırak olarak başladı, şimdi dünyaya satıyor

Yaklaşık 7 yılda iş hacmini büyüterek elektrik malzemeleri satışına başlayan Erdoğan, sektörde pazar payını artırarak, birçok firmasının ana bayiliklerini aldı.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 2007 yılında fabrika kurarak elektrik panosu, sac kanal, merdiven, kabin ve aydınlatma direkleri üretimine başlayan Erdoğan, bu süreçte sektörde gerekli olan kalite belgelerini de aldı.

Fabrikasında 60 kişiye de istihdam sağlayan Erdoğan, Irak ve Senegal'e elektrik panosu ihraç etmeyi de başardı.

Erdoğan, AA muhabirine, ortağıyla sektörde 1997'ye kadar kadar çeşitli elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışını yaptıklarını söyledi.

Mesleğe çırak olarak başladı, şimdi dünyaya satıyor

OSB'de kurdukları fabrikada elektrik panoları ürettiklerini belirten Erdoğan, "Panolarımız hastanelerde, fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde ve konutlarda ana dağıtım panoları olarak kullanılıyor. Elektrik kablo taşıma kanallarını ve aydınlatma direklerini de üretiyoruz." dedi.

İlk iş yerlerini kendi öz sermayeleriyle açtıklarını aktaran Erdoğan, son yıllarda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) hibe desteklerinden de faydalandıklarını ifade etti.

 

KOSGEB DESTEĞİYLE SEKTÖRDE YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

KOSGEB'den aldıkları desteklerin yanı sıra kendi öz sermayeleriyle sektörde ayakta durduklarına dikkati çeken Erdoğan, "KOBİ Gelişim Destek Programı'ndan iki projemize 600 bin liralık destek aldık. Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında da yaklaşık 650 bin liralık destek alacağız." diye konuştu.

Erdoğan, 5 çalışanla başladıkları sektörde 60 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

Mesleğe çırak olarak başladı, şimdi dünyaya satıyor

"Yıl sonunda çalışan sayımızı 80'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 5 bin metrekarelik yeni bir kapalı alan inşa ediyoruz. Bu yıl içinde üretimi artırmak amacıyla 3-4 yeni makine daha alacağız. Bu makinelerle giriş koruma kodu yüksek, yani su ve toza karşı daha korunaklı panolar üreteceğiz. Böylece pazar payımızı da genişleteceğiz. Yeni makinelerle bu yılın sonunda 12 bin metrekare kapalı alanda pano üretimi yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Çeşitli ebatlarda yıllık ortalama bin 500 elektrik panosu ürettiklerini anlatan Erdoğan, "Yurt içinde Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Gaziantep ve Adana gibi sanayi şehirlerine elektrik panosu satıyoruz. İhracatta henüz yeniyiz, Irak ve Senegal'e elektrik panosu sattık. Asya ve daha çok Afrika ülkelerine ihracat yapma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

 

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