'Meşhur Peynirci'ye iflas davası

MAĞAZA SAYISI 60’A ÇIKMIŞTI



Çelik ailesi, yarım asır kadar önce Ankara’da süt ve süt ürünleri toptancılığı alanında faaliyet göstermeye başladı. Aile zaman içinde şubeleşmeye başladı. Meşhur Peynirci markası ile kent genelinde yeni şubeler açıldı. Özellikle 2000’li yılların ortasında büyüme ivmesini artıran şirket, şube sayısını 60’a çıkardı. Her gün kent genelinde onbinlerce kişinin alışveriş yaptığı mağazalar için sancılı süreç 2 yıl kadar önce arttı. Şirketin mağaza sayısı gerilemeye başladı. Geçen yıl 25 mağazaya kadar gerileyen Meşhur Peynirci, iflas erteleme mekanizmasının da uygulamada olmaması nedeni ile mahkemeye de başvuramadı. Hacizlere karşı korumasız durumda olan Çelikoğlu Gıda San. Ve Tic. AŞ’ye karşı iflas davası açıldığı anlaşıldı.

ÖNCE TAKİP SONRA İFLAS TALEBİ



Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın alacaklısı, Meşhur Peynirci’nin mali müşaviri ve bağımsız denetçisi olarak görev yapan Ahmet Karaarslan. Dava dilekçesine göre, şirket Karaarslan’a yapılacak ödemeleri yapamadı. Şirketin, Karaarslan’a verdiği çekler karşılıksız çıkınca iflas yolu ile takip yoluna gidildi. Ankara 28. İcra Dairesi'nde başlatılan takip borçlu şirkete de tebliğ edildi. Ancak, iddiaya göre borç yine ödenmeyince alacaklı taraf bu kez iflas talebi ile dava açtı. Yarım asırlık şirketin iflası istemine yönelik davanın yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



ŞİRKETE ULAŞILAMIYOR



Şirketin yaşadığı mali sıkıntının kaynağında zorlu piyasa şartlarının yer aldığı belirtilirken Çelikoğlu Gıda yetkililerine ise ulaşılamadı. Mağazalarda tabelaların kaldırılırken, şirket web sitesinin de kapalı olduğu belirlendi. Şirket telefonlarına ise yanıt veren olmadı.