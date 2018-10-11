Mersinli dev konkordato istedi
Gıda, temizlik ve antrapo alanlarında faaliyetleri yoğunlaşan Mersinli Narin BYS Dış Ticaret AŞ konkordato istedi. BYS'nin yanı sıra şirketin yetkilileri Mehmet Narin, Engin Tan Narin ve Rasim M. Narin adına da konkordato talep edildi. Mahkeme şirkete ve üç isme 3 aylık geçici mühlet verildi.
NARİN BYS AŞ temeli 1960'lı yılların ortasında atıldı. 18 yıl, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanlığını yapan Mehmet Narin'in kurduğu şirket bölgenin önemli oyuncularından biri konumuna geldi.
Uzak doğu pazarı ve Irak'ta da faaliyetleri bulunan Narin BYS bir süre önce mali dar boğaza girdi. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran şirket için 3 ay süre ile geçici mühlet verildi. Şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici komiser atandı.
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