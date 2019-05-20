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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.05.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Mersin'in kerebiçi tescillendi

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Mersin'in kerebiçi tescillendi

Mersin'de ramazanın vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan ve yurt genelinden de yoğun talep gören kerebiç, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla çeşitli mutfak kültürlerinin bir araya geldiği kentte, coğrafi işaret tescil belgesi bulunan "Tarsus humusu", "Mut zeytinyağı","Tarsus sarıulak zeytini", "Mersin cezeryesi" gibi ürünlerin yanına bir yenisi daha eklendi. 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının (MTSO) öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, doğallığı ve hafifliğiyle damakları tatlandıran kerebiçe Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kentin adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verildi. 

Hamurun irmik, yağ, karbonat ve şekerle yoğurulmasından sonra damak zevkine göre fıstıklı ya da cevizli olarak usta ellerde lezzet bulan kerebiç, üzerine çöven otu köklerinden yapılan kaymak dökülerek servis ediliyor. 

"ARTIK 'MERSİN KEREBİÇİ' OLARAK TANITILACAK"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kerebiç için 2017'de tescil başvurusunda bulunduklarını söyledi. 
Kentle özdeşleşen ürünün tescilinin alınmasını çok önemsediklerini aktaran Kızıltan, "Kerebiç denildiğinde aklımıza Mersin gelecekti. Bu anlamda oda olarak coğrafi işaret tescil belgesi için çalışma başlattık. 2 yıllık bir sürecin ardından belgeyi aldık ve ürün tescillendi. Kerebiç artık Mersin'in tescili sembollerinden biri oldu." diye konuştu. 

Kızıltan, tescil edilen ürünlerin ait oldukları kent ve bölgelerin adıyla markalaştığını vurgulayarak, "Ürün bu süreçten sonra 'Mersin kerebiçi' olarak tanıtılacak. Kerebiç denildiğinde akıllara kentin adı geleceği için bunun muazzam bir değeri var." dedi. 

Kentteki üreticilerin tescil haberiyle büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Kızıltan, şöyle devam etti: 

"Biz kerebiçi yurt içinde ve dışında yaptığımız etkinliklere götürüyoruz, orada görüştüğümüz kişilere ikram ediyoruz. Bunun gibi etkinliklerde tanıtımın çok büyük etkisi oluyor. Mersin'e gelen heyetlere de tanıtımını yapıyoruz. Gastronomi alanında kısa filmlerimiz oluyor. Bu uygulamaların içerisinde yer veriyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Artık sektörün içerisinde yer alanlar da ellerini taşın altına koyacaklar. Bizler de gıda fuarlarına katılanları destekleyeceğiz. Mersin kerebiçinin reklamını yapmaya çalışacağız." 

Kızıltan, kentin son dönemlerde yöresel ürünler adına aldığı coğrafi işaret tescil belgeleriyle gastronomi alanında atağa geçtiğinin altını çizerek, Mersin kerebiçini uluslararası birçok platformda tanıtıp, ürünün adını dünyaya duyuracaklarını sözlerine ekledi. 

YILIN HER DÖNEMİNDE TALEP GÖRÜYOR

Kentte 1978 yılından bu yana kerebiç üretimini yapan bir firmanın işletmecesi Zülküf Taş da geçmişte sadece "Ramazan tatlısı" olarak bilinen ürünün son yıllarda farklı kentlerden gelen taleplerle yılın 12 ayında da tüketilmeye başlandığını aktardı.
 
Taş, yıllardır binbir emekle üretimini yaptıkları kerebiçin tescillenmesiyle büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, "Bizim için çok güzel bir duygu. Ortada bir emek var. Bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Şu aşamada ilerleyen süreçler için daha iyi işler yapmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 
Yıllardır kerebiç ustalığı yapan İtidal Polatlıoğlu da günün ilk ışıklarıyla geldikleri imalathanelerde üretimi için yoğun çaba gösterdikleri ürünün coğrafi işaret tescil belgesi almasının sevincini yaşadıklarını ifade etti. 

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