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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
15.04.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Mersin'de kayısı hasadı başladı

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Mersin'de kayısı hasadı başladı

Silifke ilçesinde örtü altında hasadı yapılan kayısı, kilosu 35 liradan İstanbul’a gönderildi.

Turfanda meyveciliğin merkezi olan Mersin’in Silifke ilçesinde çilek ve can eriğinden sonra sezonun ilk örtü altı kayısı hasadı yapıldı. İlk hasatta 100 kilo kayısı, kilosu 35 liradan İstanbul’a gönderildi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, bu yıl ilçe genelindeki bin 200 dönüm kayısı bahçesinden yaklaşık 11 bin ton hasat yapılmasının beklendiğini söyledi. Bölgenin mikroklima özelliği nedeniyle Türkiye’nin turfandacılık alanında ilkleri yaşadığını ifade eden Doygun, “Türkiye’nin ilk çilek ve can eriğini çıkaran Silifkeli üreticiler, örtü altına aldığı kayısıyı da hasat etmeye başladı” dedi.

Silifke’nin Kabasakallı Mahallesi’nde örtü altında kayısı üretimi yapan Hamza Gökler ise yılın ilk kayısı hasadını Silifke’de yapmanın gururunu yaşadıklarını ve ilk hasat ürünleri kilosunu 35 liradan İstanbul'a gönderdiklerini söyledi.

4 dönüm örtü altına aldığı kayısı bahçesinden yaklaşık 12 ton ürün beklediğini ifade eden Gökler, “Ürün çok lezzetlidir. Tamamen doğal ortamda yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Üretici Hamza Gökler, 4 dönümlük arazisine İspanya’dan getirttiği ‘magador’ cinsi kayısı fidanı diktiğini, bu türün Akdeniz Bölgesi’nde ‘erkenci’ diye bilinen diğer kayısı çeşitlerine göre 15 gün daha erken olgunlaştığını sözlerine ekledi.

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