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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
19.12.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

Mersin Serbest Bölge kentin istihdamına katkı sağlıyor

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Mersin Serbest Bölge kentin istihdamına katkı sağlıyor

Mersin Serbest Bölgesi'nde istihdam artışı devam ederken, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik artış göstererek 8 bin 823'e ulaştı.

MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) aylık göstergeler verilerine göre, Mersin Serbest Bölgesi'nde 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren azalış eğilimine giren istihdam, Temmuz ayında artış kaydetmiş olsa da Ağustos ayı sonu itibariyle tekrar azalışa geçti. Bölgede 2018'in Ağustos ayı sonu itibariyle oluşturulan istihdam, vasıfsız işçi sayısındaki büyümenin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik artışla 8 bin 823'e yükseldi. Bölgede faaliyet gösteren firma sayısında 2018 Mart-Haziran döneminde gözlenen azalış eğiliminden Temmuz ayında çıkmış, Ağustos ayında ise durağan seyir izlediği görüldü. 2018 Ağustos ayı sonu itibariyle firma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik azalışla 429'a geriledi. Firmaların faaliyet ruhsatları 2017 yılı Ağustos ayı sonuna göre özellikle 'alım satım' faaliyetleri konusunda azalışın etkisiyle yüzde 3'lük daralmayla 682'ye geriledi. Bölgedeki yatırım harcamaları 2018 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın üzerinde gerçekleşse de ikinci çeyrekte azalışa geçmiş, Temmuz 2018'de ise geçen yıla göre güçlü büyüme, Ağustos'ta da hızını yükselterek devam ettiği görüldü. 2018'in Ocak-Ağustos'ta da döneminde yerini yüzde 11'lik artışa bırakarak 2 milyar dolara ulaştı. Söz konusu gelişmede sanayi grubunda 'işlenmiş petrol ürünleri' olmak üzere 'kimya sanayi mamulleri' ile 'dokumacılık mamulleri' alt sektör grubunda artısın katkısı oldu.

Yılın 8 aylık döneminde bölgedeki ticaret hacminin geçen yılın üzerinde gerçekleşmesinde Türkiye'den bölgeye ve bölgeden Türkiye'ye, bölgeden Avrupa'ya ve Asya'dan bölgeye yapılan ticaret hacmi artışının etkisi oldu. Dönemsel olarak hem bölgeye hem Türkiye'ye girişlerde hemde bölgeden çıkışlarda 2018'in ilk çeyreğindeki artışın, ikinci çeyrekte yerini azalışa bıraktığı gözlemlendi. Ağustos ayında hem Türkiye'den bölgeye girişler hem de Türkiye'den bölgeye çıkışlar yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Avrupa'dan bölgeye girişlerde yılın ilk dönemindeki sert düşüş, ikinci çeyrekte yerini artışa bıraksa da Temmuz ayındaki azalış Ağustos ayında da devam ederek yılın en düşük seviyesinde kaldı. Bölgeden Avrupa'ya çıkışlarda ise 2018'in ilk çeyreğindeki artışın ikinci çeyrekte yerini sınırlı azalışa bırakmasına karşın son 2 aydır artış kaydetti.

Bölgedeki ticaret hacmi 2018'in ilk ayına durağan girerken, Şubat-Temmuz döneminde geçen yılın üzerindeki seyir, Ağustos ayında yerini yüzde 28'lik azalışa bırakarak 173 milyon dolara geriledi. Dönemsel olarak son 7 aydır dalgalı seyir izleyen ticaret hacmi, Temmuz ayına göre yüzde 34'lük azalış kaydetti.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
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