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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.06.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Mersin sahillerinde tatil yoğunluğu

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Mersin sahillerinde tatil yoğunluğu

Doğu Akdeniz'in önemli turizm kenti Mersin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan hareketlilik turizmcileri sevindirdi.

Doğu Akdeniz'in deniz turizmi alanındaki en önemli kentlerinden biri olan Mersin'in sahillerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan hareketlilik turizmcileri sevindirdi.

Kentin sahil ilçeleri Silifke, Erdemli ve Anamur'da tatil dolayısıyla yoğunluk oluştu. Niğde, Kayseri, Gaziantep, Karaman ve Adana gibi çevre illerden gelen çok sayıda kişi denizin tadını çıkarttı.

Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde de 9 günlük Ramazan Bayramı'nda oteller tam doluluğa ulaştı.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, yaptığı açıklamada, uzun tatilin turizmcilere yaradığını söyledi. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını aktaran Öztop, "Kızkalesi, Ayaş, Susanoğlu sahillerinde tatilcilerin kimileri denize girip güneşlenirken kimileri deniz bisikleti ve tur tekneleriyle tatilin tadını çıkartıyor. Kızkalesi sahilinde yoğunluktan iğne atsan yere düşmez." dedi.

Sezona bayram tatiliyle iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Öztop, yaz döneminin de iyi geçmesini beklediklerini kaydetti. 

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