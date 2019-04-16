Merkez'in repo ihalesi tamamlandı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 17 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira verdi.
İhaleye 28 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 26,99 seviyesinde gerçekleşti.
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