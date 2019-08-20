Merkez’den zorunlu karşılığa kredi kriteri

Merkez Bankası kredilerini yüzde 10 ile 20 arasında büyüten bankalardan daha az zorunlu karşılık alacak. Buna karşılık daha fazla faiz verecek. Kredisi büyümeyen banka daha az faiz alacak. Yeni uygulamayla ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5.4 milyar lira ve 2.9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesi bekleniyor.

Merkez Bankası’ndan dün yapılan açıklamada, Türk Lirası zorunlu karşılık oranları ve Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranının, bankaların dövize endeksli kredileri ile bankalara kullandırılan krediler hariç Türk Lirası cinsi standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yıllık büyüme oranları ile ilişkilendirildiği kaydedildi. Açıklamada, “Buna göre, kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olan bankalar için Türk Lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanacaktır” denildi.

DAHA FAZLA FAİZ

Değişiklikten önce 3 aya kadar yüzde 7, 6 aya kadar da yüzde 4 zorunlu karşılık alınıyordu. Bu durumda kredisini büyüten daha az zorunlu karşılık ayıracak.

Merkez Bankası ayrıca kredisini büyüten bankalara daha fazla faiz ödeyecek. Açıklamada, “Mevcut durumda Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacak” denildi.

HAZİNE İKİ İHALEDE 4.7 MİLYAR LİRA BORÇLANDI

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 677 milyon lira borçlandı. Bakanlık, dün yaptığı ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 15.38, bileşik faiz ise yüzde 15.30 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 2 milyar 324 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 215 milyon lira, net satış 1 milyar 42 milyon lira oldu. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 926 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı. İkinci ihalede ise 6 yıl (2 bin 177 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 10.88 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 838 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 285 milyon lira, net satış 284.9 milyon lira olarak gerçekleşti.