Merkez’den ticari ve konut kredisine teşvik

Yeni düzenlemede kredi büyümesi hesaplanmasında Türk lirası nakdi kredilerin reel değişimi dikkate alınacak. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 2019’un ikinci yarısında başlayan kredi arz ve talep koşullarındaki olumlu görünümün 2020 yılında da devam edeceği belirtilerek, “Kredi artışının 2020 yılı enflasyon hedefi ve büyüme öngörüleri ile uyumlu ve asıl olarak Türk lirası krediler kaynaklı gerçekleşeceği değerlendirilmektedir. Ekonomideki dengelenme sürecinin bu aşamasında, kredi arzının tüketimden ziyade, üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesini teşvik ederek finansal istikrarı destekleyecek ve bant genişliğini güncelleme ihtiyacını azaltacak bir zorunlu karşılık uygulamasının yararlı olacağı düşünülmektedir“ denildi.

Açıklamada, yıllık reel kredi büyüme oranının, reel nakdi kredi stok değerlerinin son 3 ay ortalaması dikkate alınarak hesaplanacağı vurgulandı. Hesaplamalarda mali kuruluşlara verilen kredilerin dikkate alınmayacağı ve reel nakdi kredi değerinin, nominal kredi tutarı ilgili dönemdeki TÜFE endeksine bölünerek hesaplanacağı da kaydedilen açıklamada yıllık reel kredi büyüme oranına ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Yıllık büyüme oranı yüzde 15’in üzerinde olan bankalar için 2 yıl ve daha uzun vadeli ticari krediler ile 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri reel değişimlerinin tamamı büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’in altında olması durumunda, bankalar zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanabilecek. Yıllık büyüme oranı yüzde 15’in altında olan bankalar için 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri dışında kalan bireysel kredi reel değişiminin yüzde 50’si büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 5’in üzerinde olması durumunda bankalar zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanabilecek. Böylece, üretim ve yatırımla ilişkisi kuvvetli olan uzun vadeli ticari krediler ile ithalatla ilişkisi zayıf olan uzun vadeli konut kredileri teşvik edilecek.”

YTL BANKNOTLARIN SÜRESİ DOLUYOR

YENİ Türk Lirası (YTL) banknotların zamanaşımı bu yıl sonunda dolacak. 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL banknotlar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebilecek.