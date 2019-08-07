Merkez’den sigara zammı vurgusu
Merkez Bankası (MB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda, tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının, ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağı bildirildi.
MB tarafından temmuz ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. Rapora göre, temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 1.36 artarken, yıllık enflasyon 0.93 puan yükselerek yüzde 16.65 düzeyinde gerçekleşti. Bu gelişmede, dayanıklı tüketim mallarındaki geçici vergi indirimlerinin sona ermesi ve elektrik kalemi kaynaklı enerji fiyatlarında kaydedilen yükseliş etkili oldu. Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak sürdü. Bu dönemde çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yükselişte, dayanıklı tüketim mallarındaki vergi oranı değişikliğine paralel temel mal enflasyonu belirleyici oldu. Geçici vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında, B ve C göstergelerinin eğilimindeki yükseliş ise daha sınırlı düzeyde gerçekleşti. Enerji fiyatlarının temmuzda yüzde 3.01 artmasında, elektrik fiyatlarında yapılan yüzde 15’lik yükseliş etkili oldu.
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