Merkez’den kâr rekoru
MERKEZ Bankası’ndan rekor kâr geldi. 2017’de Merkez Bankası 18 milyar 383 milyon lira kâr elde etti; ödeyeceği vergi ise 3.3 milyar lira olacak. Merkez Bankası geçen yıl yaptığı açık piyasa işlemleri, Hazine ve enerji şirketlerine yaptığı döviz satışlarından elde edilen kur kazancı ve döviz rezervi yönetimi rekor getirdi. Resmi Gazete’de dün Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2017 tarihli bilançosu yayımlandı. Buna göre, Merkez Bankası 18.4 milyar liralık kârı için Maliye Bakanlığı’na 3.3 milyar lira Kurumlar Vergisi ödemesi yapacak. Bankanın kârı üzerinden yüzde 20 oranında ihtiyat akçesi ayrılıyor. Kalan kâr ise Hazine’ye aktarılıyor. 2018 yılında Hazine’ye 12.1 milyar liralık aktarım yapılacağı tahmin ediliyor.
Son 7 yıldır Merkez Bankası elde ettiği kârlarla Kurumlar Vergisi’nde rekortmen oluyor. 2011 yılında 8.5 milyar lira kar elde eden Merkez, 2012 yılında 4.3 milyar lira, 2013 yılında 5 milyar lira, 2014 yılında 8.6 milyar lira, 2015 yılında 13.8 milyar lira ve geçen yıl da 9.5 milyar lira kâr elde etti. Merkez Bankası 2015 yılında Türkiye çapında Kurumlar Vergisi rekortmeni olmuştu. Geçen yıl da ilk 100 içinde üçüncü sırada yer almıştı.
HAZİNE’YE DESTEK
Hazine ödediği vergi dışında Hazine’ye geçmiş yıllarda kârının önemli bir kısmını aktardı. 2014 kârından 3.3 milyar lira Hazine’ye aktaran Merkez, 2015’te 5.8 milyar lira, 2016’da 9.3 milyar lira aktardı. Geçen yıl da 9.5 milyar liralık kârından 6.4 milyar lirasını Hazine’ye verdi. Merkez’in olağan genel kurulu 12 Nisan’da yapılacak. 2017 hesapları onaya sunulacak. 12.1 milyar liralık kâr nisanda bütçeye aktarılacak. 15 Mayıs tarihinde açıklanacak nisan ayı bütçe gerçekleşmelerinde görülebilecek.
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