Merkez’den kâr rekoru

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
27.03.2018 - 21:53, Son Güncelleme:

Merkez’den kâr rekoru

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Merkez’den kâr rekoru

MERKEZ Bankası’ndan rekor kâr geldi. 2017’de Merkez Bankası 18 milyar 383 milyon lira kâr elde etti; ödeyeceği vergi ise 3.3 milyar lira olacak. Merkez Bankası geçen yıl yaptığı açık piyasa işlemleri, Hazine ve enerji şirketlerine yaptığı döviz satışlarından elde edilen kur kazancı ve döviz rezervi yönetimi rekor getirdi. Resmi Gazete’de dün Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2017 tarihli bilançosu yayımlandı. Buna göre, Merkez Bankası 18.4 milyar liralık kârı için Maliye Bakanlığı’na 3.3 milyar lira Kurumlar Vergisi ödemesi yapacak. Bankanın kârı üzerinden yüzde 20 oranında ihtiyat akçesi ayrılıyor. Kalan kâr ise Hazine’ye aktarılıyor. 2018 yılında Hazine’ye 12.1 milyar liralık aktarım yapılacağı tahmin ediliyor.

Son 7 yıldır Merkez Bankası elde ettiği kârlarla Kurumlar Vergisi’nde rekortmen oluyor. 2011 yılında 8.5 milyar lira kar elde eden Merkez, 2012 yılında 4.3 milyar lira, 2013 yılında 5 milyar lira, 2014 yılında 8.6 milyar lira, 2015 yılında 13.8 milyar lira ve geçen yıl da 9.5 milyar lira kâr elde etti. Merkez Bankası 2015 yılında Türkiye çapında Kurumlar Vergisi rekortmeni olmuştu. Geçen yıl da ilk 100 içinde üçüncü sırada yer almıştı.

HAZİNE’YE DESTEK

Hazine ödediği vergi dışında Hazine’ye geçmiş yıllarda kârının önemli bir kısmını aktardı. 2014 kârından 3.3 milyar lira Hazine’ye aktaran Merkez, 2015’te 5.8 milyar lira, 2016’da 9.3 milyar lira aktardı. Geçen yıl da 9.5 milyar liralık kârından 6.4 milyar lirasını Hazine’ye verdi. Merkez’in olağan genel kurulu 12 Nisan’da yapılacak. 2017 hesapları onaya sunulacak. 12.1 milyar liralık kâr nisanda bütçeye aktarılacak. 15 Mayıs tarihinde açıklanacak nisan ayı bütçe gerçekleşmelerinde görülebilecek.

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